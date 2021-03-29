Бросившая учебу студентка заработала 24 миллиона гривен на откровенных фото

Девушка вкладывает деньги в недвижимость и помогает материально своей семье

24-летняя Кайя Корбридж, жительница английского города Ланкашир, бросила учебу в университете Leeds Beckett и разбогатела на продаже откровенных снимков на платформе OnlyFans. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Кайя решила уйти из университета, в котором она изучала международные отношения, чтобы наука не мешала ее весьма прибыльному бизнесу.

Фото: instagram.com/kayacorbridge

За последний год студентка заработала 635 тысяч фунтов стерлингов (24,5 млн гривен). Девушка вкладывает деньги в недвижимость и помогает материально своей семье. Кроме этого, она активно путешествует и посетила множество мест, включая Бали, Мексику и Испанию.

Фото: instagram.com/kayacorbridge

При этом модель предупредила, что, несмотря на плюсы ее работы, подобная деятельность может негативно сказаться на репутации.

"Помните о том, что ваши откровенные фото навсегда окажутся в интернете. Лично я уже не беспокоюсь об этом, так как моя работа приносит мне хорошие деньги, а для меня это гораздо важнее", – заявила Корбридж.

Фото: instagram.com/kayacorbridge

Напомним, 42-летний индийский военный обменял государственную тайну на серию обнаженных фотографий девушек из социальных сетей. Кроме этого, ранее обнаженные девушки чуть не спровоцировали аварию на ралли.

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