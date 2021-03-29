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Женщина украсила все тело татуировками и нарвалась на критику (фото)

Сегодня, 14:50

33-летняя британка столкнулась с хейтом в соцсетях

33-летняя жительница английского графства Чешир по имени Бэкки Холт, которую ранее назвали самой татуированной женщиной Великобритании, столкнулась с хейтом в соцсетях из-за своей необычной внешности.

Поклонники Бэкки попросили поделиться "худшей реакцией" на ее татуировки от окружающих. Женщина, тело которой на 95% покрыто различными рисунками, надписями и узорами, поделилась ответом в Instagram-сторис.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

"Меня называли уродливой, психически больной, отвратительной, плохой матерью и ужасным образцом для подражания. Люди также писали, что моя дочь будет бояться меня и что раньше я была хорошенькой, а теперь выгляжу как дерьмо, потому что сделала татуировки на лице", – пожаловалась на хейтеров Холт.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Также британка вспомнила, что один из подписчиков упрекнул ее в том, что она выглядит на 60 лет, а другие называли татуировки пустой тратой времени.

"Я не могу поверить, что люди так ужасно относятся к людям, с которыми они никогда не контактировали в жизни", – добавила она.

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По словам Бэкки, она уже научилась справляться с негативом, поэтому игнорирует подобные сообщения и советует подписчиков поступать так же.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/becky_holt_bolt
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