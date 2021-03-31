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Огромную макаку отправили в лагерь для похудения (видео)

Сегодня, 09:18

Из-за регулярного переедания вес животного перевалил за 20 кг

Макаку по кличке Годзилла отправили в специальный таиландский лагерь для похудения. Владелица животного объяснила, что больше не может смотреть на то, как бесконтрольно полнеет ее любимец.

Женщина, которая работает на местном рынке, всегда брала животное с собой. Макаку постоянно угощали и работники, и покупатели. Из-за регулярного переедания маленькая Годзилла превратилась чуть ли не в гориллу: при норме в восемь килограммов обезьяна весит уже целых 20.

Сюжет Максима Сикоры
Видео: Сегодня

Макака – род приматов, который обитает в Азии. Длина их тела достигает 80 см, а масса – от шести до 15 кг. Самцы в среднем в два раза тяжелее самок. Густая шерсть макак окрашена в серо-коричневый или черный цвет. Ареал этих животных простирается от Афганистана до Юго-Восточной Азии и Японии. Появились примерно 5,1 млн лет назад.

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Напомним, таиландский город Лопбури оказался во власти обезьян – тысячи макак превратились из главной достопримечательности в жестоких противников местных жителей. Кроме этого, в одном из зоопарков Таиланда произошел курьезный случай: обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ.

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Источник: Сегодня
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