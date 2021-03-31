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Величезну макаку відправили у табір для схуднення (відео)

Сьогодні, 09:18

Через регулярне переїдання вага тварини збільшилася до 20 кг

Макаку на прізвисько Годзілла відправили у спеціальний таїландський табір для схуднення. Власниця тварини пояснила, що більше не може дивитися на те, як безконтрольно гладшає її улюбленець.

Жінка, яка працює на місцевому ринку, завжди брала тварину з собою. Макаку постійно пригощали і працівники, і покупці. Через регулярне переїдання маленька Годзілла перетворилася мало не у горилу: за норми у вісім кілограмів мавпа важить уже цілих 20.

Сюжет Максима Сікори
Відео: Сьогодні

Макака – рід приматів, який мешкає в Азії. Довжина їхнього тіла досягає 80 см, а маса – від шести до 15 кг. Самці в середньому вдвічі важчі за самок. Густа шерсть макак забарвлена у сіро-коричневий або чорний колір. Ареал цих тварин простягається від Афганістану до Південно-Східної Азії та Японії. З'явилися приблизно 5,1 млн років тому.

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Нагадаємо, таїландське місто Лопбурі "захопили" мавпи - тисячі макак перетворилися з головної визначної пам'ятки у ворогів місцевих жителів. До того ж в одному з зоопарків Таїланду стався курйозний випадок: мавпа стрибнула на відвідувачку і спробувала стягнути з неї топ.

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Джерело: Сьогодні
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