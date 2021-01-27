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Неожиданная реакция жителей зоопарка на снег попала на видео

Сегодня, 10:55

Пока одни животные прячутся в теплых вольерах, слоны вышли ловить снежинки

В американской Аризоне, где обычно очень теплая и сухая погода на протяжении почти всего года, неожиданно выпал снег. Этому очень обрадовались жители местного зоопарка.

Пока одни животные прятались в теплых вольерах, слоны вышли ловить снежинки.

Больше играть в метель понравилось маленьком слону Пензе и его старшей сестре Нанди. Неожиданная метель пришла в Аризону через несколько дней после того, как снегом укрыло даже солнечный Малибу в Калифорнии.

Сюжет Катерины Кикоть
Видео: Сегодня

Напомним, пока в Украине один циклон сменяется другим, в мире погода тоже показывает характер. В США выкапываются из сугробов, австралийцы спасаются от жары, а в России внезапно среди зимы вспыхнул сухостой.

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В Украине синоптики уже не прогнозируют сильных морозов, но погода все равно портится: сильные снегопады у нас ожидаются на севере и западе, а дождь и мокрый снег – в центральных областях, ливни – на востоке и юге.

Кстати, недавно в Сахаре выпал снег, Стамбул и Кашмир тоже замело.

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Источник: Сегодня
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