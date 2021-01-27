Несподівана реакція жителів зоопарку на сніг потрапила на відео

Поки одні тварини ховаються у теплих вольєрах, слони вийшли ловити сніжинки

В американській Арізоні, де зазвичай дуже тепла і суха погода протягом майже всього року, несподівано випав сніг. Цьому дуже зраділи жителі місцевого зоопарку.

Поки одні тварини ховаються у теплих вольєрах, слони вийшли ловити сніжинки. Найбільше гратися у заметіль сподобалося маленькому слону Пензі і його старшій сестрі Нанді.

Несподівана заметіль прийшла до Арізони через кілька днів після того, як снігом вкрило навіть сонячний Малібу в Каліфорнії.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, поки в Україні один циклон змінюється іншим, в світі погода теж показує характер. У США викопуються із заметів, австралійці рятуються від спеки, а у Росії раптово серед зими спалахнув сухостій.

В Україні синоптики вже не прогнозують сильних морозів, але погода все одно псується: снігопади у нас очікуються на півночі і заході, а дощ і мокрий сніг – в центральних областях, зливи – на сході і півдні.

До речі, недавно в Сахарі випав сніг, Стамбул та Кашмір теж замело.

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