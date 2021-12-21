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Не поверили своим ушам: еще трое победителей получили телевизор в конкурсе OLL.TV – смотрите первые реакции

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
21 декабря, 15:08
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К одному из них журналист программы "Утро с Украиной" пришел в роли курьера, чтобы устроить сюрприз и неожиданно рассказать о победе.

Чем ближе к Новому году – тем больше в Украине становится счастливых людей с новым телевизором Smart ТВ LG 4K 55". OLL.TV продолжает дарить телевизоры за подписку на сервис в новогоднем конкурсе.

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Недавно мы рассказали о первых 6 счастливчиках, получивших современный телевизор. Сегодня узнаете о новых 3 победителях, которых осчастливил стриминговый сервис OLL.TV. Их огласили в программе "Утро из Украины" на телеканале "Украина 24".

Седьмым победителем стала семья Лидаговских из Киева. Они узнали о своей победе неожиданно. К ним отправилась журналистка программы "Утро с Украиной" Дарья Хижнякова. Она во время телефонного звонка представилась курьером и попросила пару выйти ко входу в кафе, чтобы передать посылку.

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Во время встречи пара поняла, что курьера нет, но есть новый телевизор, который они выиграли. Семья планировала купить новый телевизор, поэтому получить в подарок плазму – лучший предновогодний презент.

У нас есть телевизор, но он старше нашей дочери. А ей десять лет. Мы последние полгода хотели новый телевизор, – сказала Анисия Лидаговская.

Восьмой победительницей стала Лилия Яресько из Скадовска. Она не сразу поверила в свою победу. Сначала подумала, что сообщение – это телефонная шутка. Но после услышанного обрадовалась, потому что плазменного телевизора дома у нее нет.

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/ Фото: скриншот

Такой подарок на Новый год – вау! Сначала я подумала, что меня обманывают, потому что в своей жизни я ничего не выигрывала, – сказала Лилия Яресько.

Девятым победителем стал Величенко Алексей из Кривого Рога, который тоже неожиданно получил телевизор под елку от OLL.TV.

Хотите стать немного счастливее, чем трое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от стримингового сервиса OLL.TV.

Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривну. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV в Facebook и Instagram.

Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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