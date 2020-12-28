Мужчина поймал рыбу рекордных размеров за одну минуту (фото)

Крис Салливан побил рекорд американского штата Нью-Джерси

Рыболов Крис Салливан из американского штата Нью-Джерси поймал в районе мыса Кейп-Мей губан-таутога рекордного размера. Мужчине понадобилась всего минута, чтобы вытащить улов из воды, утверждают очевидцы.

Рыба весит 11,567 килограмма, что на 85 граммов превышает рекорд штата, державшийся с 2015 года. Мужчина сделал точные измерения при помощи весов, сертифицированных для использования в программе рыболовных рекордов штата Нью-Джерси.

Крис Салливан поймал губан-таутога рекордного размера Фото: facebook.com/FishinFeverSportfishingCharters

"Наверное, многие из вас слышали, что мы побили наш собственный государственный рекорд. Поздравляем рыболова Криса Салливана с невероятным уловом, который запомнится ему на всю жизнь", – написали на странице в Facebook сотрудники Fishin 'Fever Sportfishing Charters.

К слову, губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они склонны прятаться среди камней и других объектов, лежащих на дне, в которых может запутаться леска. Из-за этого таутоги считаются сложными для лова.

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

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