Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина поймал рыбу рекордных размеров за одну минуту (фото)

Сегодня, 12:09

Крис Салливан побил рекорд американского штата Нью-Джерси

Рыболов Крис Салливан из американского штата Нью-Джерси поймал в районе мыса Кейп-Мей губан-таутога рекордного размера. Мужчине понадобилась всего минута, чтобы вытащить улов из воды, утверждают очевидцы.

Рыба весит 11,567 килограмма, что на 85 граммов превышает рекорд штата, державшийся с 2015 года. Мужчина сделал точные измерения при помощи весов, сертифицированных для использования в программе рыболовных рекордов штата Нью-Джерси.

Крис Салливан поймал губан-таутога рекордного размера
Крис Салливан поймал губан-таутога рекордного размера
Фото: facebook.com/FishinFeverSportfishingCharters

"Наверное, многие из вас слышали, что мы побили наш собственный государственный рекорд. Поздравляем рыболова Криса Салливана с невероятным уловом, который запомнится ему на всю жизнь", – написали на странице в Facebook сотрудники Fishin 'Fever Sportfishing Charters.

Читайте также:
Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

К слову, губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они склонны прятаться среди камней и других объектов, лежащих на дне, в которых может запутаться леска. Из-за этого таутоги считаются сложными для лова.

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото) Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото Рыбак выловил 2645 рыб за 24 часа и побил мировой рекорд Мужчина показал на фото необычную рыбу с человеческими губами и зубами
фото США рекорд рыба
Источники: Сегодня , facebook.com/FishinFeverSportfishingCharters
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок

Популярные статьи

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 22:05Психология

Чего ждать знакам зодиака в год Быка и как пережить ретроградный Меркурий: советы астролога

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 08:59Шоу-бизнес

Беременна? Избранник "Холостячки" Мишиной показал ее большой живот

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

25 декабряШоу-бизнес

"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством

25 декабряFun

Как отпраздновать Новый год в стиле СССР – сценарий номер 6

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Розлучена Гросу розповіла про жінку, до якої пішов її чоловік
Розлучена Гросу розповіла про жінку, до якої пішов її чоловік
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять