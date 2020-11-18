Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

Эта рыба появилась в природе более 120 миллионов лет назад и даже застала динозавров

Редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и пластинами на спине обнаружили на побережье океана жители американского города Вирджиния-Бич, штат Виргиния. Об этом пишет издание Daily News.

Как выяснилось, это длиннорылый осетр. Он появились в природе более 120 миллионов лет назад и даже застал динозавров. С начала XIX века этих рыб начали массово вылавливать ради деликатесной икры. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.

Американцы, нашедшие длиннорылого осетра, сфотографировали его на телефоны.

Длиннорылого осетра заметили люди, гулявшие у побережья океана

Фото: The Virginian-Pilot

По словам экспертов, особи этого вида могут достигать 2,5-3,5 метра в длину и наращивать массу до 160 килограммов. Есть упоминания о поимке гигантских рыб массой 270 килограммов и даже 365 килограммов.

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера — 77,47 сантиметра.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

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