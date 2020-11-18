Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)
Эта рыба появилась в природе более 120 миллионов лет назад и даже застала динозавров
Редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и пластинами на спине обнаружили на побережье океана жители американского города Вирджиния-Бич, штат Виргиния. Об этом пишет издание Daily News.
Как выяснилось, это длиннорылый осетр. Он появились в природе более 120 миллионов лет назад и даже застал динозавров. С начала XIX века этих рыб начали массово вылавливать ради деликатесной икры. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.
Американцы, нашедшие длиннорылого осетра, сфотографировали его на телефоны.
По словам экспертов, особи этого вида могут достигать 2,5-3,5 метра в длину и наращивать массу до 160 килограммов. Есть упоминания о поимке гигантских рыб массой 270 килограммов и даже 365 килограммов.
Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера — 77,47 сантиметра.
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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.
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