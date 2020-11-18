Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

Вчера, 09:30

Эта рыба появилась в природе более 120 миллионов лет назад и даже застала динозавров

Редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и пластинами на спине обнаружили на побережье океана жители американского города Вирджиния-Бич, штат Виргиния. Об этом пишет издание Daily News.

Как выяснилось, это длиннорылый осетр. Он появились в природе более 120 миллионов лет назад и даже застал динозавров. С начала XIX века этих рыб начали массово вылавливать ради деликатесной икры. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.

Американцы, нашедшие длиннорылого осетра, сфотографировали его на телефоны.

Длиннорылого осетра заметили люди, гулявшие у побережья океана
Фото: The Virginian-Pilot

По словам экспертов, особи этого вида могут достигать 2,5-3,5 метра в длину и наращивать массу до 160 килограммов. Есть упоминания о поимке гигантских рыб массой 270 килограммов и даже 365 килограммов.

Читайте также:
Мужчина отдаст гигантскую рыбу ученым для исследования: фото

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера — 77,47 сантиметра.

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тысячи особей выбросило на берег: в Запорожской области массово вымирает рыба (фото) Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото "Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото
фото США рыба существо
Реклама

Новости партнеров

Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять