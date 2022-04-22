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Маразм крепчает: москвича оштрафовали за сине-желтые кроссовки. Он просто вышел за покупками

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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22 апреля, 11:49
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Мужчину обвинили в несанкционированной акции протеста из-за обуви. Похоже, власти и правоохранительные органы в РФ очень боятся Украины. Не зря!
Власти РФ видят врага во всем, даже в обуви
Власти РФ видят врага во всем, даже в обуви / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Российское издание The Insider, которое известно журналистскими расследованиями резонансных дел пропутинского режима, опубликовало информацию о новом задержании в Москве.

В центре столицы РФ полицейские задержали 40-летнего мужчину, который был обут в сине-желтые кроссовки. Адвокат задержанного, Илья Уткин, рассказал журналистам, что власти сочли такой образ "средством агитации" и обвинили его в участии в несанкционированном митинге.

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Этот случай произошел еще 6 марта, но о нем стало известно только сейчас. По словам адвоката, его доверитель приехал в центр города, чтобы купить в ЦУМ подарки жене и дочери. Полицейские обратили на него внимание на Театральной площади, его задержали и отвезли в отдел внутренних дел.

Мужчину в РФ задержали просто из-за обуви
Мужчину в РФ задержали просто из-за обуви

На мужчину составили протокол, в котором указали, что он выкрикивал лозунги и участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Суд уже признал его вину и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Юрист сообщил, что такое решение он и его подопечный будут обжаловать в суде.

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Напомним, в России с самого начала полномасштабного военного вторжения в Украину запрещено говорить о войне. Власти и правоохранительные органы задерживают всех, без разбору. Так, на глазах у журналистов задержали женщину, которая держала чистый лист бумаги, хоровод под песню "Пусть всегда будет солнце" признали митингом, а в Иваново задержали мужчину с плакатом, на котором было написано пять звездочек. Суд признал, что звездочки напоминают лозунг "Нет войне".

Похоже, все оттенки синего и желтого уже попали под запрет в России, а их сочетание может грозить тюрьмой.

Ранее мы рассказывали о том, кто такие орки и что нужно о них знать.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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