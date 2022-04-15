Потомки Каина и варвары, служащие силам Зла: кто такие орки и что нужно о них знать

Отвратительные существа, тупые и безжалостные слуги Тьмы, одни из главных антагонистов фантастических историй. Читайте историю происхождения тварей и почему их сравнивают с армией РФ

Обезумевшие от злости, нищие и грязные существа стали символом нации, которая решила развязать страшную войну в 21-м веке / Фото: Коллаж: Сегодня, imdb.com

Каждый день российские оккупанты умудряются сделать или сказать такое, что вызывает недоумение у любого цивилизованного человека. С начала военного вторжения в Украину в соцсетях и СМИ можно увидеть множество мемов и упоминаний, где россиян сравнивают с орками. Все из-за их аморальности, тупости, глупости, необразованности, а иногда и абсолютным отсутствием интеллекта.

Рассказываем, кто же такие орки и что нужно о них знать.

Реклама

Мем о российских солдатах / Фото: facebook.com/gonimem/

Обывателю орки знакомы из кинотрилогии "Властелин колец", которая была создана по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина. Это вымышленные злобные существа, обладающие варварской натурой. Они склонны к войне, насилию и подлости, сочетают в себе самые худшие человеческие черты, военную мощь, изобретательность.

Интересно, что слово "орк" имеет латинское происхождение от имени древнеримских божеств смерти и подземного мира Orcus. Древнеанглийское слово orc означает "демон ада". В англосаксонской эпической поэме "Беовульф", над переводом котором работал Дж. Р. Р. Толкин, орки упоминаются как потомки Каина и враги рода человеческого.

Реклама

Мем о российских солдатах / Фото: Инстаграм

Сам же Толкин описывал их как варваров, которые служат силам Зла. В книгах писателя можно найти его интерпретацию происхождения тварей – когда-то они были эльфами, но их пленил Моргот (прообраз Люцифера) и превратил в тупых и безжалостных слуг.

Орки лезли и лезли, но их вскоре смутила сила сопротивления "Хранители Кольца". Дж. Р. Толкин

В Википедии орки описаны, как неряшливые, грязные, в грубо одежде существа, которые живут под землей. Для них естественно применение пыток ради забавы и надругательства над трупами врагов. У орков был свой язык, несуразный, полный ругательств и повторений одного и того же.

Реклама

Читайте ответы из первоисточников том, кто такие орки на сайте Vogue.ua.

Смотрите впечатляющий трейлер фильма "Толкин".