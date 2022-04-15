Потомки Каина и варвары, служащие силам Зла: кто такие орки и что нужно о них знать

Каждый день российские оккупанты умудряются сделать или сказать такое, что вызывает недоумение у любого цивилизованного человека. С начала военного вторжения в Украину в соцсетях и СМИ можно увидеть множество мемов и упоминаний, где россиян сравнивают с орками. Все из-за их аморальности, тупости, глупости, необразованности, а иногда и абсолютным отсутствием интеллекта.
Рассказываем, кто же такие орки и что нужно о них знать.
Далее по теме
Обывателю орки знакомы из кинотрилогии "Властелин колец", которая была создана по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина. Это вымышленные злобные существа, обладающие варварской натурой. Они склонны к войне, насилию и подлости, сочетают в себе самые худшие человеческие черты, военную мощь, изобретательность.
Интересно, что слово "орк" имеет латинское происхождение от имени древнеримских божеств смерти и подземного мира Orcus. Древнеанглийское слово orc означает "демон ада". В англосаксонской эпической поэме "Беовульф", над переводом котором работал Дж. Р. Р. Толкин, орки упоминаются как потомки Каина и враги рода человеческого.
Сам же Толкин описывал их как варваров, которые служат силам Зла. В книгах писателя можно найти его интерпретацию происхождения тварей – когда-то они были эльфами, но их пленил Моргот (прообраз Люцифера) и превратил в тупых и безжалостных слуг.
Орки лезли и лезли, но их вскоре смутила сила сопротивления
"Хранители Кольца". Дж. Р. Толкин
В Википедии орки описаны, как неряшливые, грязные, в грубо одежде существа, которые живут под землей. Для них естественно применение пыток ради забавы и надругательства над трупами врагов. У орков был свой язык, несуразный, полный ругательств и повторений одного и того же.
Читайте ответы из первоисточников том, кто такие орки на сайте Vogue.ua.
Смотрите впечатляющий трейлер фильма "Толкин".