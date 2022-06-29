Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Курьез: мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, балансируя на подбородке гитарой (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 18:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Балансировал рекордсмен с инструментом 5,47 км. Как ему удалось – рассказываем
Новый рекорд – Дэвида Раша из штата Айдахо
Новый рекорд – Дэвида Раша из штата Айдахо / Фото: Коллаж: Сегодня

Книга рекордов Гиннесса ежегодно пополняется новыми достижениями людей. Некоторые из них странноваты, но достойны внимания и вызывают "вау" реакцию. Новый рекорд – Дэвида Раша из штата Айдахо (США). Он балансировал гитарой на подбородке в движении 5,47 км. Об этом сообщает медиа UPI.

Дэвид Раш известен предыдущими 250 рекордами Гиннесса, популяризовавшими STEM-образование. Новый рекорд с гитарой мужчина установил на спортивном стадионе, пройдя 13 кругов. Ему удалось на ходу балансировать с инструментом 1 час и 7 минут.

Реклама

Раш отметил, что ему приходилось "бороться с легким ветерком" во время прогулки. После пробежки он лег на землю, чтобы восстановиться и набраться сил.

Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка.

Реклама

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять