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Курйоз: чоловік потрапив до Книги рекордів Гіннесса, балансуючи на підборідді гітарою (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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29 червня, 18:45
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Балансував рекордсмен з інструментом 5,47 км. Як йому вдалося – розповідаємо
Новий рекорд - Девіда Раша зі штату Айдахо
Новий рекорд - Девіда Раша зі штату Айдахо / Фото: Колаж: Сьогодні

Книга рекордів Гіннесса щорічно поповнюється новими досягненнями людей. Деякі з них дивакуваті, але варті уваги та викликають "вау" реакцію. Новий рекорд – Девіда Раша зі штату Айдахо (США). Він балансував на підборідді гітарою в русі 5,47 км. Про це повідомляє медіа UPI.

Девід Раш відомий попередніми 250-ма рекордами Гіннесса, які популяризували STEM-освіту. Новий рекорд з гітарою чоловік встановив на спортивному стадіоні, пройшовши 13 кіл. Йому вдалося в русі балансувати з інструментом 1 годину та 7 хвилин.

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Раш зауважив, що йому доводилося "боротися з легким вітерцем" під час прогулянки. Опісля пробіжки він ліг на землю, щоб відновитися та набратися сил.

Нещодавно ми розповідали про курйозний випадок: лев із зачіскою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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