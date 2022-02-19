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Как кошка Лиззи стала звездой культовых фильмов – смотрите курьезные видео

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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19 февраля, 07:00
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Эта жгучая брюнетка даст фору любой голливудской актрисе. Не верите? Тогда смотрите сами сцены легендарных фильмов с ее участием
Кошка стала звездой культовых фильмов, заменив главных актеров
Кошка стала звездой культовых фильмов, заменив главных актеров / Фото: скриншот

Продолжаем делать ваше утро немножко веселее с помощью наших подборок. Вчера мы делились курьезными фото и видео лысого попугая Блонди, а сегодня расскажем о кошке Лиззи, которая в легкостью вживается в любую роль.

Популярный проект OwlKitty с ремейками культовых лент, где главных героев заменяет пушистая черная кошка, давно завоевал зрительские симпатии в соцсетях. Кошка насколько органично смотрится в кадре, что невозможно оторвать взгляд!

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В День святого Валентина вышло видео, где Лиззи "сыграла" в "Титанике" роль Кейт Уинслет, и о ней снова написали в СМИ. Он стал вирусным в Сети.

Лиззи четыре года. Она живет в Портленде, штат Орегон, и снимается во всех культовых фильмах и сериалах, а взамен получает много угощений и объятий. Лиззи любит свою лазерную указку, свою приемную мать (12-летнюю полосатую кошку) и вкус сливочного сыра. Она никогда не ловила птиц,

– написано на сайте проекта.

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Кроме блистательной "игры" в "Титанике", OwlKitty успела сняться в главных ролях в "Звездных войнах", "Гарри Поттере", "Парке юрского периода", "Матрице", "Как приручить дракона", "Сиянии", "50 оттенках серого", "Рискованном бизнесе" и многих других фильмах. Она также снималась в "Игре престолов", клипе Арианы Гранде и появлялась в видеоигре Red Dead Redemption 2.

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Создатели проекта частенько публикуют бэкстейдж съемок и другие моменты из жизни Лиззи. На это нельзя смотреть без улыбки.

Следите за Лиззи на ее странице Instagram.

Также вам понравятся курьезные и смешные фото самого опасного в мире кота со взглядом серийного маньяка.

Не забудьте посмотреть, как украинцы шутят о панике и вторжении.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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