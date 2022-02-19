Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Хадід в Versace

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Як кішка Ліззі стала зіркою культових фільмів – дивіться курйозні відео

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ця пекуча брюнетка дасть фору будь-якій голлівудській акторці. Не вірите? Тоді дивіться самі сцени легендарних фільмів за її участю
Кішка стала зіркою культових фільмів, замінивши головних акторів
Кішка стала зіркою культових фільмів, замінивши головних акторів / Фото: скріншот

Продовжуємо робити ваш ранок трохи веселішим за допомогою наших добірок. Вчора ми ділилися курйозними фото та відео лисого папуги Блонді, а сьогодні розповімо про кішку Ліззі, яка легко вживається в будь-яку роль.

Популярний проєкт OwlKitty з рімейками культових стрічок, де головних героїв замінює пухнаста чорна кішка, давно завоював симпатії глядачів у соцмережах. Кішка наскільки органічно виглядає у кадрі, що неможливо відірвати погляд!

Реклама

У День святого Валентина вийшло відео, де Ліззі "зіграла" у "Титаніку" роль Кейт Уінслет, і про неї знову написали у ЗМІ. Ролик став вірусним у Мережі.

Ліззі чотири роки. Вона живе в Портленді, штат Орегон, і знімається у всіх культових фільмах та серіалах, а натомість отримує багато частувань та обіймів. Ліззі любить свою лазерну указку, свою прийомну матір (12-річну смугасту кішку) та смак вершкового сиру. Вона ніколи не ловила птахів.

– написано на сайті проєкту.

Реклама

Окрім блискучої "гри" в "Титаніці", OwlKitty встигла знятися у головних ролях у "Зоряних війнах", "Гаррі Поттері", "Парку юрського періоду", "Матриці", "Як приручити дракона", "Сяйво", "50 відтінках" сірого", "Розмалюваному бізнесі" та багатьох інших фільмах. Вона також знімалася в "Грі престолів", кліпі Аріани Гранде та з'являлася у відеогрі Red Dead Redemption 2.

Реклама

Автори проєкту часто публікують бекстейдж зйомок та інші моменти з життя Ліззі. На це не можна дивитися без посмішки.

Слідкуйте за Ліззі на її сторінці Instagram.

Також вам сподобаються курйозні та смішні фото найнебезпечнішого у світі кота із поглядом серійного маніяка.

Не забудьте подивитись, як українці жартують про паніку та вторгнення.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Що не можна робити у Стамбулі
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
14 — 20 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти