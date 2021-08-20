Из пастора в стриптизерши: американка осуществила детскую мечту (видео)

Николь Митчелл с юных лет мечтала стать стриптизершей, а стала пасторкой, ведь воспитывалась в религиозной семье. В 36 лет она решила уйти из церкви и занялась любимым делом, которое приносит неплохие деньги

Американка сменила профессию пастора на стриптизершу / Фото: скриншот

Американка Николь Митчелл была замужем, у нее трое детей и она несколько лет работала пасторкой баптистской церкви. А четыре года назад женщина кардинально изменила свою жизнь: ушла из церкви, переехала в другой штат. Впоследствии развелась. И все же, новая жизнь ее вполне устраивает.

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Ей 36 лет и она не танцует в клубах – только онлайн. И такие услуги имеют свои преимущества, говорит Николь:

У меня аудитория по всему миру, я зарабатываю большие деньги, когда работаю онлайн я еще и в безопасности. Нет физического контакта, меня не касаются.

И еще один плюс новой работы – большие деньги. Одна из многих причин, почему Николь оставила церковь – не получала компенсации за потраченное время и собственные услуги, говорит женщина. Сейчас она зарабатываю от 30 до 100 тысяч долларов в месяц.

Родные к такой смене профессии отнеслись тяжело, ведь ее воспитывали совсем иначе. А вот дети: 11, 8 и 5 лет относятся легче, ведь Николь объяснила им, что она – модель белье и ню-модель.

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