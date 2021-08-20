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З пастора в стриптизерки: американка здійснила дитячу мрію (відео)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
20 серпня, 18:16
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Ніколь Мітчелл з юних років мріяла стати стриптизеркою, а стала пасторкою, адже виховувалася в релігійній сім'ї. У 36 років вона вирішила піти з церкви і зайнялася улюбленою справою, яка приносить непогані гроші
Американка змінила професію пастора на стриптизерку
Американка змінила професію пастора на стриптизерку / Фото: скриншот

Американка Ніколь Мітчелл була заміжня, у неї троє дітей і вона кілька років працювала пасторкой баптистської церкви. А чотири роки тому жінка кардинально змінила своє життя: пішла з церкви, переїхала в інший штат. Згодом розлучилася. І всеж, нове життя її цілком влаштовує.

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Їй 36 років і вона не танцює в клубах – тільки онлайн. І такі послуги мають свої переваги, говорить Ніколь:

У мене аудиторія по всьому світу, я заробляю великі гроші, коли працюю онлайн я ще і в безпеці. Ніякого фізичного контакту, мене не торкаються.

І ще один плюс нової роботи – великі гроші. Одна з багатьох причин, чому Ніколь залишила церкву – не отримувала компенсації за витрачений час і власні послуги, каже жінка. Зараз вона заробляю від 30 до 100 тисяч доларів на місяць.

Рідні до такої зміни професії поставилися важко, адже її виховували зовсім інакше. А ось діти: 11, 8 і 5 років відносяться легше, адже Ніколь пояснила їм, що вона – модель білизна і ню-модель.

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Які ще незвичайні історії відбуваються зі стриптизерками – читайте також:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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