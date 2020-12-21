Француз простоял в ящике со льдом больше 2 часов и побил новый рекорд

34-летний медик несколько лет погружался в ледяное джакузи и холодные водоемы

Установлен новый мировой рекорд выносливости. Француз простоял в ящике со льдом – 2 часа 35 минут и 43 секунди. Как ему это удалость и какой была цель такого экстремального поступка – далее в материале.

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Новый мировой рекорд выносливости установил 43-летний француз. К такому достижения 34-летний медик готовился тщательно. Несколько лет погружался в ледяное джакузи, в холодные водоемы, сидел в 500-литровой морозилке и закапывался в снег.

Своим рекордом мужчина хотел привлечь внимание к благотворительной организации, которая помогает детям с онкологическими заболеваниями.

До него самым устойчивым был китайский экстремал, он держался во льду час 53 минуты.

Тем временем один счастливчик нашел в поле древний артефакт и обеспечил себя до конца жизни.

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