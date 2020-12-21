Счастливчик нашел в поле древний артефакт и обеспечил себя до конца жизни (фото)

Стоимость находки значительно превысила все ожидания

Близ городка Брэдвелл в британском графсте Норфолк кладоискатель нашел в поле бронзовую фигурку рыцаря. Стоимость этого древнего артефакта значительно превысила все ожидания – лот продали на аукционе Timeline Auctions за 120 тысяч фунтов стерлингов (4,4 млн гривен). Эти деньги поделят кладоискатель и владелец поля, где лежала фигурка.

По словам экспертов, фигурка высотой 4,5 сантиметра была изготовлена в VII веке. На ней изображен вооруженный всадник с коротко остриженными волосами, большими глазами и усами. Специалисты полагают, что ее могли использовать для игры, напоминающей шахматы. По другой версии, такие подобные фигурки применялись для планирования сражений.

Британец нашел в поле бронзовую фигурку и продал ее за миллионы гривен Фото: Timeline Auctions

"Этот артефакт обнаружил металлоискатель-любитель, – рассказывает журналистам таблоида Daily Mail итальянский эксперт Рафаэль Д'Амарто. – В моей стране незаконно самостоятельно искать сокровища, поскольку власти считают, что предметы, найденные подобные образом, с высокой долей вероятности не будут официально зарегистрированы и попадут на "черный рынок".

Аукционные оценщики ожидали, что находка будет продана за шесть тысяч фунтов стерлингов (около 223 тысяч гривен), однако во время торгов цена лота достигла 90 тысяч фунтов стерлингов (3,5 млн гривен). Покупателем бронзового рыцаря стал неизвестный коллекционер, который отдал за него с учетом дополнительных взносов более 120 тысяч фунтов стерлингов (4,4 млн гривен).

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад.

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Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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