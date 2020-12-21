Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Счастливчик нашел в поле древний артефакт и обеспечил себя до конца жизни (фото)

Сегодня, 10:53

Стоимость находки значительно превысила все ожидания

Близ городка Брэдвелл в британском графсте Норфолк кладоискатель нашел в поле бронзовую фигурку рыцаря. Стоимость этого древнего артефакта значительно превысила все ожидания – лот продали на аукционе Timeline Auctions за 120 тысяч фунтов стерлингов (4,4 млн гривен). Эти деньги поделят кладоискатель и владелец поля, где лежала фигурка.

По словам экспертов, фигурка высотой 4,5 сантиметра была изготовлена в VII веке. На ней изображен вооруженный всадник с коротко остриженными волосами, большими глазами и усами. Специалисты полагают, что ее могли использовать для игры, напоминающей шахматы. По другой версии, такие подобные фигурки применялись для планирования сражений.

Британец нашел в поле бронзовую фигурку и продал ее за миллионы гривен
Британец нашел в поле бронзовую фигурку и продал ее за миллионы гривен
Фото: Timeline Auctions

"Этот артефакт обнаружил металлоискатель-любитель, – рассказывает журналистам таблоида Daily Mail итальянский эксперт Рафаэль Д'Амарто. – В моей стране незаконно самостоятельно искать сокровища, поскольку власти считают, что предметы, найденные подобные образом, с высокой долей вероятности не будут официально зарегистрированы и попадут на "черный рынок".

Аукционные оценщики ожидали, что находка будет продана за шесть тысяч фунтов стерлингов (около 223 тысяч гривен), однако во время торгов цена лота достигла 90 тысяч фунтов стерлингов (3,5 млн гривен). Покупателем бронзового рыцаря стал неизвестный коллекционер, который отдал за него с учетом дополнительных взносов более 120 тысяч фунтов стерлингов (4,4 млн гривен).

Читайте также:
Супруги нашли в клумбе древний клад и стали миллионерами (фото)

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В России на кладбище нашли больше полумиллиона долларов: видео Супруги нашли на чердаке дома клад стоимостью 25 тысяч долларов (фото) Пара начала ремонт в старом доме и нашла там загадочный тайник (фото) В Румынии нашли книжный клад на три миллиона долларов
фото Великобритания клад артефакты
Источник: Timeline Auctions
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Так вот почему старые iPhone такие ценные
Так вот почему старые iPhone такие ценные

Популярные статьи

Сегодня, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

Вчера, 14:50Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 12:16Шоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

19 декабряШоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

19 декабряШоу-бизнес

Александр Эллерт после победы в "Холостячке": "Спасибо знатокам, б**дь, жизни" (видео)

19 декабряШоу-бизнес

Алексей Тригубенко о проигрыше в "Холостячке": "Я стал счастливее"

19 декабряEvents

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

19 декабряFun

День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряEvents

С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряFood

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

18 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

18 декабряFood

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

18 декабряWellness

Как не попасть на подделку: главные правила выбора крабовых палочек

18 декабряFun

Как сейчас выглядит особняк из "Один дома": сравниваем фото

Новости партнеров

Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Дивовижні ласощі на Новий рік: найкращі рецепти десертів
Дивовижні ласощі на Новий рік: найкращі рецепти десертів
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять