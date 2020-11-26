Фермеры обнажились ради благотворительности. Сколько стоит эротический календарь?

Печатают такой календарь ежегодно уже более двух десятилетий

В Великобритании фермеры обнажились для календаря ради благой цели – благотворительности. Как выглядит эротический календарь, сколько он стоит и почему именно таким образом фермеры занимаются благотворительностью – далее в материале.

Видео: Сегодня

Британские фермеры подготовили целых два отдельных выпуска – женский и мужской. На них модели позируют в поле кукурузы, рядом с брикетами сена и соломы, верхом на лошади.

Стоит такой календарь, в пересчете на украинскую валюту 300 гривен. Все заработанные деньги фермеры традиционно перечисляют на благотворительность.

Фермеры обнажились ради благотворительности Фото: thefarmerscalendar.co.uk

Интересно, что календарь печатают ежегодно уже более двух десятилетий.

Ранее спортсмены из разных стран мира также разделись для эротического календаря ради благотворительности.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться