Фермеры обнажились ради благотворительности. Сколько стоит эротический календарь?
Печатают такой календарь ежегодно уже более двух десятилетий
В Великобритании фермеры обнажились для календаря ради благой цели – благотворительности. Как выглядит эротический календарь, сколько он стоит и почему именно таким образом фермеры занимаются благотворительностью – далее в материале.
Британские фермеры подготовили целых два отдельных выпуска – женский и мужской. На них модели позируют в поле кукурузы, рядом с брикетами сена и соломы, верхом на лошади.
Стоит такой календарь, в пересчете на украинскую валюту 300 гривен. Все заработанные деньги фермеры традиционно перечисляют на благотворительность.
Интересно, что календарь печатают ежегодно уже более двух десятилетий.
Ранее спортсмены из разных стран мира также разделись для эротического календаря ради благотворительности.
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