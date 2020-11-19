Спортсмены разделись для эротического календаря ради благотворительности (видео)

Главная задача календаря — сформировать здоровое отношение к мужчинам в обществе

Обнажились ради доброго дела. Спортсмены из разных стран мира приняли участие в откровенной фотосессии для календаря на следующий год. Какая цель такого календаря — выясняли в материале.

Видео: Сегодня

Для календаря Worldwide Roar 2021 спортсмены позировали на теннисном корте, с велосипедами и просто на отдыхе. Средства от продажи календаря пойдут благотворительной организации Sport Allies, которая поддерживает молодых спортсменов, независимо от пола, расы или физических возможностей.

Автор календаря с откровенными снимками Ангус Малком отмечает, что главная задача календаря — сформировать здоровое отношение к мужчинам в обществе.

Тем временем пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спорта.

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