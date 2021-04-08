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Двоечник основал компанию, но написал ее название с ошибкой. Теперь он миллионер

Сегодня, 12:10

Парень понимает, что ошибка сработала на привлечение клиентов

Британский бизнесмен Олли Форсетт из-за дислексии плохо учился в школе. Посчитав себя безнадежным в учебе, парень бросил колледж и открыл свою компанию – театрально-продюсерский центр "Зиленый чай" (да, он так и написал с ошибкой). Любопытно, что сейчас компания стоит три миллиона фунтов стерлингов (115 млн гривен).

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Фото: 303.London

Проект 24-летнего Форсетта начал стремительно развиваться. В команде появлялись новые сотрудники. Коллеги британца, конечно, обращали внимание на опечатку в названии компании, но это не вызывало никаких подозрений. Все подумали, что это маркетинговый ход для привлечения внимания клиентов.

Сам Олли об ошибке долгое время даже не подозревал, а узнал об этом только в 2021 году на фестивале искусств в Эдинбурге. "Какой-то черт потянул нас в эти края. Там ко мне кто-то подошел и указал, что в названии ошибка. Только тогда я узнал об этом", – вспоминает парень.

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Предприниматель понимает, что, вероятнее всего, ошибка сработала и привлекала клиентов.

Недавно Форсетт сменил направление своего бизнеса и занялся цифровым маркетингом. Британец переименовал компанию на 303.London. Сейчас эксперты оценивают ее стоимость в три миллиона фунтов стерлингов (115 млн гривен).

У Олли есть свой офис в центре Лондона на тысячу квадратных метров и порядка 15 сотрудников.

Так что эту досадную ошибку можно считать подарком судьбы! Конечно, так везет не всем, но выход есть: ранее мы подготовили календарь подарков на апрель, возможно, там есть презент, который изменит и вашу жизнь.

Фото: 303.London

Дислексия – психическое расстройство, при котором у человека возникают проблемы с восприятием и написанием текста.

Напомним, ранее показали первое резюме Стива Джобса с ошибками. Кроме этого, мы рассказывали, как клиент банка по ошибке получил на счет 2,45 миллиарда долларов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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