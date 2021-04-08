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Двієчник заснував компанію, але написав її назву з помилкою. Тепер він мільйонер

Сьогодні, 12:10

Хлопець розуміє, що помилка спрацювала на привернення уваги клієнтів

Британський бізнесмен Оллі Форсет через дислексію погано вчився у школі. Вважаючи себе безнадійним в навчанні, хлопець покинув коледж і заснував свою компанію – театрально-продюсерський центр "Зилений чай" (так, він написав з помилкою). Цікаво, що зараз його компанія коштує три мільйони фунтів стерлінгів (115 млн гривень).

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Фото: 303.London

Проєкт 24-річного Форсета почав стрімко розвиватися. У команді з'являлися нові співробітники. Колеги британця, звичайно, звертали увагу на помилку в назві компанії, але це не викликало у них жодних підозр. Усі подумали, що це маркетинговий хід для привернення уваги клієнтів.

Сам Оллі про помилку довгий час навіть не підозрював, а дізнався про це тільки у 2021 році на фестивалі мистецтв в Единбурзі. "Якийсь чорт потягнув нас у ці краї. Там до мене хтось підійшов і вказав, що у назві є помилка. Тільки тоді я дізнався про це", – згадує хлопець.

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Підприємець розуміє, що, найімовірніше, помилка спрацювала на привернення уваги клієнтів.

Нещодавно Форсет змінив напрямок свого бізнесу і зайнявся цифровим маркетингом. Британець перейменував компанію на 303.London. Зараз експерти оцінюють її вартість у три мільйони фунтів стерлінгів (115 млн гривень).

В Оллі є свій офіс у центрі Лондона на тисячу квадратних метрів та близько 15 співробітників.

Отже, цю прикру помилку можна вважати подарунком долі! Звичайно, так щастить не всім, але вихід є: раніше ми підготували календар подарунків на квітень, можливо, там є презент, який змінить і ваше життя.

Фото: 303.London

Дислексія – психічний розлад, за якого у людини виникають проблеми зі сприйняттям і написанням тексту.

Нагадаємо, раніше показали резюме Стіва Джобса з помилками. Крім цього, ми розповідали, як клієнт банку помилково отримав на рахунок 2,45 мільярда доларів.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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