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Беременная журналистка надула Путина в прямом эфире (фото)

Сегодня, 13:09

Интересно, что вопрос девушки вообще не касался беременности

Беременная журналистка из Рязани (РФ) надула Владимира Путина во время ежегодной большой пресс-конференции. На Александру Безукладову с табличкой "Я беременна" обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и дал ей слово.

Интересно, что вопрос журналистки вообще не касался беременности. Она спрашивала о пожаре в военном гарнизоне в Казани и попросила присвоить звание "Героя России" чиновнику Игорю Грекову, который "спас семь человеческих жизней".

Фото: YouTube | TASS

Путин спросил у Александры, как это связано с надписью на ее табличке.

"В прошлом году я была на вашей пресс-конференции за две недели до родов, но мне не удалось задать вопрос. В этом году Бог дал мне счастье. Я подумала, что с такой яркой табличкой меня обязательно заметят", – объяснила девушка.

На что Путин ответил: "Понятно, вы нас надули. Ну, это не страшно".

Напомним, ранее Путин похвалил алтайскую журналистку Людмилу Кейбол, которая пришла на мероприятие в перчатках и натянула маску сразу после того, как задала политику свой вопрос.

А в прошлом году на пресс-конференцию к Путину пришла журналистка в "костюме Снегурочки". Коллеги сняли девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой на видео. Ролик опубликован в Twitter.

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