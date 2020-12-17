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Путин похвалил алтайскую журналистку за перчатки и маску (видео)

Сегодня, 12:31

Он также призвал всех внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции похвалил алтайскую журналистку Людмилу Кейбол, которая пришла на мероприятие в перчатках и натянула маску сразу после того, как задала политику свой вопрос.

"А вы поставили себе прививку от коронавируса и как вы относитесь к всеобщей вакцинации?" – спросила она. Путин улыбнулся и сказал: "Смотрите, я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Я вот смотрю вы взяли и сразу надели маску. Это очень здорово. У вас перчатки".

Фото: YouTube | TASS

По его словам, вакцины, которые сейчас поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. "Для таких, как я, вакцины еще не добрались. Но я обязательно это сделаю", – заявил политик.

Впрочем, как сообщалось ранее, одной из первых российскую вакцину от коронавируса испытала на себе дочь президента РФ.

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Напомним, в прошлом году на пресс-конференцию к Путину пришла журналистка в "костюме Снегурочки". Коллеги сняли девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой на видео. Ролик опубликован в Twitter.

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Источник: Сегодня
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