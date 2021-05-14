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Авиакомпания открыла загадочный рейс "в никуда". Пассажиры раскупили билеты за две минуты

Сегодня, 10:25

Полет будет длиться три часа. Авиалайнер вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы показать пассажирам лунное затмение

Фото: CNN

Австралийская авиакомпания Qantas открыла загадочный рейс "в никуда". Заинтересованные новым направлением пассажиры раскупили все билеты за рекордно короткое время – чуть меньше трех минут.

Об этом сообщает CNN.

Представители авиакомпании рассказывают, что бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты, после чего персоналу компании пришлось создать лист ожидания.

Перевозчик утверждает, что полет "в никуда" будет длиться три часа. Авиалайнер вылетит из Сиднея (Австралия), пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы показать пассажирам лунное затмение, и вернется обратно в аэропорт.

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Напомним, ранее власти Тайваня придумали, как во время пандемии коронавируса развлечь людей, которые не представляют своей жизни без путешествий. Они запустили специальные фейковые полеты.

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