Авіакомпанія відкрила загадковий рейс "в нікуди". Пасажири розкупили квитки за дві хвилини

Політ триватиме три години. Авіалайнер вилетить із Сіднея, пролетить над містом, а потім підніметься над хмарами, щоб показати пасажирам місячне затемнення

Фото: CNN

Австралійська авіакомпанія Qantas відкрила загадковий рейс "в нікуди". Зацікавлені новим напрямком пасажири розкупили всі квитки за рекордно короткий час – трохи менше трьох хвилин.

Про це повідомляє CNN.

Представники авіакомпанії розповідають, що бронь всього рейсу була закрита за 2,5 хвилини, після чого персоналу компанії довелося створити лист очікування.

Перевізник стверджує, що політ "в нікуди" триватиме три години. Авіалайнер вилетить із Сіднея (Австралія), пролетить над містом, а потім підніметься над хмарами, щоб показати пасажирам місячне затемнення, і повернеться назад в аеропорт.

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