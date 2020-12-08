Худший секс за последние 5 лет – победители премии Bad Sex Award

Раз премию в 2020 отменили, решили напомнить недавних лауреатов

Решение британского журнала Literary Review отменить вручение антипремии Bad Sex Award за самое худшее описание секса в 2020 году побудило нас напомнить читателю, а за что же, собственно говоря, "награждали" призеров предыдущих пяти лет.

Итак, представляем вашему вниманию лауреатов сомнительной премии 2015-2019 годов.

Внимание, описываемые ниже сцены могут быть неприемлемыми для некоторых людей.

Лауреатами 2019 года впервые стали сразу два автора — француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви.

Дидье Декуэн, лауреат Гонкуровской премии 1977 года, получил Bad Sex Award за свой роман "Среди садов и тихих заводей", события в котором разворачиваются в Японии XII века. Члены жюри обратили внимание на следующую сцену:

"Кацуро застонал, когда под материалом его кимоно сформировалась выпуклость — выпуклость, которую Миюки схватила, разминала, массировала, сжимала и раздавливала. После ласок член и яички Кацуро превратились в единый холм, раскинувшийся под ее ладонью. Миюки чувствовала, будто она манипулирует маленькой обезьянкой, свернувшей свои лапки".

Автор детективов Джон Харви удостоился награды за роман "Мир" и такую сцену секса:

"Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную субтильность. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они горели огнем и желанием. Более чем жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этим насильственным удержанием они могли сварить друг друга".

В 2018 году стал американец Джеймс Фрей получил антипремию за роман "Катерина". По мнению жюри, количество затянутых описаний эротических сцен в книге было столь велико, что Фрей мог бы выиграть премию Bad Sex Award несколько раз. Отдельно была отмечена сцена, где главная героиня (Катерина) и писатель занимаются сексом в парижской ванной.

"Я глубоко внутри нее, трахаю ее на раковине, ее узкое маленькое черное платье на полу, мои трусы на моих коленях, наши глаза закрыты, наши сердца, и души, и тела едины.

Кончай в меня.

Кончай в меня.

Кончай в меня.

Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я кончаю в нее, мой член пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. Кончаю. Кончаю. Кончаю. Я закрываю глаза, выдыхаю. Кончаю. Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь".

В 2017-м извратить секс-сцену умудрился американский писатель Кристофер Боллен, автор романа "Разрушители". По мнению жюри, Боллен "перестарался, пытаясь описать знакомые вещи новыми терминами".

"Она прикрывает свою грудь купальником. Остальные ее части остаются прелестно выставленными напоказ. Кожа на ее руках и плечах имеет разные оттенки телесного цвета, подобно водяным разводам в ванной. Ее лицо и влагалище соревнуются за мое внимание, и я поглядываю на бильярдный треугольник моего члена и яичек".

В 2016-м Bad Sex Award досталась итальянскому писателю Эрри де Лука, автор книги "Дни перед счастьем". Его перу принадлежат следующие строки:

"Мой член как доска прислонялся к ее животу. Движением бедер она перевернула меня, и я оказался сверху. Она раздвинула ноги, подняла платье и, удерживая мои бедра вокруг себя, направила мой член внутрь. Я был ее игрушкой, которую она передвигала с места на место. Наши половые органы пришли в боевую готовность; они нетерпеливо касались друг друга: балетные танцоры, парящие на пуантах".

А ведь в 2009-м газета Corriere della Sera назвала Де Лука писателем десятилетия.

В 2015 году "отличился" Стивен Патрик Моррисси, бывший вокалист The Smiths, который был награжден за дебютный роман "Список потерянных". Внимание организаторов премии привлекло описание эротических сцен в книге. Роман получил номинацию за такой отрывок:

"Элиза и Эзра свернулись в один хихикающий снежный комочек соития, кричащий и вопящий. Они игриво покусывали друг друга и затягивались в опасный и шумный виток сексуального насилия – от грудей Элизы, похожих на бочонки, и сквозь вопящие уста Эзры...".

Любопытно, что Моррисси успешно культивирует миф о своей "асексуальности". По сей день никто не имеет достоверных сведений о сексуальной ориентации артиста. Сам Моррисси не раз отрицал в своих интервью, что является геем или бисексуалом. Он заявлял, что отказывается признавать такие категории как гетеро-, би-, или гомосексуальность, потому что "у каждого человека существуют одни и те же сексуальные потребности".

Судя по всему, эта неопределенность и сыграла с музыкантом злую шутку.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине уже четвертый год существует похожая премия – "Золотой хрен". В 2019-м ее "победителем" стал писатель Василий Слапчук за книгу "Роман & Роман". Организаторы антипремии заявили на своей странице в Facebook, что ЗХ-2020 все-таки состоится, и уже совсем скоро будут опубликованы первые тексты номинантов.

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