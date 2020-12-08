Худший секс за последние 5 лет – победители премии Bad Sex Award
Раз премию в 2020 отменили, решили напомнить недавних лауреатов
Решение британского журнала Literary Review отменить вручение антипремии Bad Sex Award за самое худшее описание секса в 2020 году побудило нас напомнить читателю, а за что же, собственно говоря, "награждали" призеров предыдущих пяти лет.
Итак, представляем вашему вниманию лауреатов сомнительной премии 2015-2019 годов.
Внимание, описываемые ниже сцены могут быть неприемлемыми для некоторых людей.
Лауреатами 2019 года впервые стали сразу два автора — француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви.
Дидье Декуэн, лауреат Гонкуровской премии 1977 года, получил Bad Sex Award за свой роман "Среди садов и тихих заводей", события в котором разворачиваются в Японии XII века. Члены жюри обратили внимание на следующую сцену:
Автор детективов Джон Харви удостоился награды за роман "Мир" и такую сцену секса:
В 2018 году стал американец Джеймс Фрей получил антипремию за роман "Катерина". По мнению жюри, количество затянутых описаний эротических сцен в книге было столь велико, что Фрей мог бы выиграть премию Bad Sex Award несколько раз. Отдельно была отмечена сцена, где главная героиня (Катерина) и писатель занимаются сексом в парижской ванной.
"Я глубоко внутри нее, трахаю ее на раковине, ее узкое маленькое черное платье на полу, мои трусы на моих коленях, наши глаза закрыты, наши сердца, и души, и тела едины.
Кончай в меня.
Кончай в меня.
Кончай в меня.
Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я кончаю в нее, мой член пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. Кончаю. Кончаю. Кончаю. Я закрываю глаза, выдыхаю. Кончаю. Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь".
В 2017-м извратить секс-сцену умудрился американский писатель Кристофер Боллен, автор романа "Разрушители". По мнению жюри, Боллен "перестарался, пытаясь описать знакомые вещи новыми терминами".
В 2016-м Bad Sex Award досталась итальянскому писателю Эрри де Лука, автор книги "Дни перед счастьем". Его перу принадлежат следующие строки:
А ведь в 2009-м газета Corriere della Sera назвала Де Лука писателем десятилетия.
В 2015 году "отличился" Стивен Патрик Моррисси, бывший вокалист The Smiths, который был награжден за дебютный роман "Список потерянных". Внимание организаторов премии привлекло описание эротических сцен в книге. Роман получил номинацию за такой отрывок:
Любопытно, что Моррисси успешно культивирует миф о своей "асексуальности". По сей день никто не имеет достоверных сведений о сексуальной ориентации артиста. Сам Моррисси не раз отрицал в своих интервью, что является геем или бисексуалом. Он заявлял, что отказывается признавать такие категории как гетеро-, би-, или гомосексуальность, потому что "у каждого человека существуют одни и те же сексуальные потребности".
Судя по всему, эта неопределенность и сыграла с музыкантом злую шутку.
Сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине уже четвертый год существует похожая премия – "Золотой хрен". В 2019-м ее "победителем" стал писатель Василий Слапчук за книгу "Роман & Роман". Организаторы антипремии заявили на своей странице в Facebook, что ЗХ-2020 все-таки состоится, и уже совсем скоро будут опубликованы первые тексты номинантов.
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