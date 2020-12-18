Новый тренд в пластической хирургии "лицо локдауна". Почему люди стали чаще делать пластику?

Наиболее популярны ринопластика, подтяжка шеи, увеличение груди, липосакция и пересадка волос

Лицо локдауна – новое веяние в пластической хирургии. Британские ученые отмечают, что из-за востребованности онлайн-общения люди стали менять внешность. Докатилась ли эта странная тенденция до Украины – далее в материале.

Видео: Сегодня

Откуда появился новый тренд на пластику лица

Необходимость работать удаленно и проводить встречи в видеоформате усилила внимание к пластической хирургии! В Великобритании спрос на подобные процедуры красоты вырос в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Пластический хирург Джон Турк связывает это с тем, что пациенты увидели себя вблизи в кадре: "Мы завалены запросами типа: "Я заметил у себя мимические морщины! Надо подправить губы! У меня кривой нос!".

Востребованы сейчас ринопластика, подтяжка шеи и увеличение груди. А еще липосакция и пересадка волос.

Украинские эксперты подтверждают, в мире появилась тенденция, которую уже окрестили "лицом локдауна".

Как подготовиться к видеособеседованию или видеоконференции Фото: Business Insider

Заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер говорит, что это новый тренд, потому что все мы сидим в телефонах, учимся в зум – люди чаще себя видят. До локдауна люди меньше присматривались к себе. Сейчас же чаще приходят на подтяжку различных частей тела даже мужчины.

Как выглядеть хорошо во время видеозвонков: советы моделей

Столичные модели провели совместную видеоконференцию и поделились своими секретами, как хорошо выглядеть во время онлайн-общения.

По словам Юлии Антоненко, она подходит к этому очень серьезно и готовится к видеозвонкам точно также, как если бы это была настоящая фотосессия.

Модели поделились секретами, как выглядеть хорошо во время видеоконференции Фото: скриншот

Девушки предупреждают, что изображение на экране может отличаться от реального из-за освещения. Поэтому нужно избегать вида снизу, добавляет модель Лика Лев.

Устанавливайте камеру на уровне глаз или выше.

А чтобы "не ложиться под нож", наши эксперты используют "фильтры". Это виртуальная "шлифовка" лица просто в приложении.

Тем временем умерла 29-летняя модель, известная как "мексиканская Ким Кардашьян". Девушка скончалась в результате операции по подтяжке ягодиц.

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