15 самых худших стрижек у людей, которым лучше не снимать шапку (фото)

Эти бедняги хотели иметь стильную стрижку, но что-то пошло не так

Наверное, каждому хоть раз в жизни бывало стыдно выйти на улицу из-за неудачной стрижки. Пользователи Reddit решили создать специальную страничку, где каждый может "похвастаться" своим новым имиджем, отследить реакцию других людей и вдоволь посмеяться над начинающими парикмахерами.

Не пропустите нашу эпичную фотоподборку с неудачными прическами людей. Эти бедняги хотели иметь стильную стрижку, но что-то пошло не так.

1. Эта стрижка стоит 50 долларов

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

2. Отец и его сын с неудачной стрижкой

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

3. Ухо оказалось в центре внимания

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

4. Мужчина похож на Барта Симпсона

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

5. Челка, как у пятилетнего ребенка

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

6. Стрижка на 70 миллиардов долларов

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

7. Парикмахер проложил на голове "дорогу"

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

8. Любитель геометрии

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

9. Слова здесь лишние

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

10. Выстригли спиннер

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

11. Этот мужчина заплатил 300 долларов за вьющиеся волосы

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

12. Парикмахер "понятия не имела", как это произошло

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

13. Это фото выставили в окне парикмахерской

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

14. "Если бы дабстеп был стрижкой"

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

15. Попросил подровнять кончики

Фото: Reddit | Justfuckmyshitup

Напомним, ранее мы писали о парикмахерше Хайди Ли из американского штата Джорджия. Девушка самоизолировалась из-за карантина. Однако чтобы не растерять сноровку, она решила тренироваться на своем бойфренде. Молодой человек по просьбе Лу примерил на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма "Гринч – похититель Рождества" и президента Джорджа Вашингтона.

Смотрите видео: как мужчины стригутся на карантине

Если вы никак не можете решиться на смену образа или же не знаете, какая стрижка будет актуальной в этом сезоне, предлагаем посмотреть фотоподборку модных женских стрижек 2020-2021 годы от Сегодня.Lifestyle.

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