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3 рецепта булочек и рогаликов из детства для воскресного чая

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 августа, 07:01
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Для этих булочек и рогаликов не нужны какие-то особенные продукты. Все, что необходимо, есть в каждом доме. Эти изделия выпекаются из дрожжевого теста, а особая рецептура делает их воздушными
Рецепты любимых из детства булочек
Рецепты любимых из детства булочек / Фото: Инстаграм

Кто-то помнит, что покупал их в школьной столовой, а для кого-то эти рецепты станут некоторым открытием. Приятным открытием. В них вы не найдете дорогих ингредиентов – только самые привычные продукты. Но хорошего качества. Если будет настроение, то можно испечь еще и пироги, любимые из детства для многих. Где именно купить продукты по отличным ценам для лучшего пикника – читайте здесь.

Сдобные булочки со штрейзелем

Сдобные булочки со штрейзелем
Сдобные булочки со штрейзелем / Фото: instagram.com/elechca_bakery/

Ингредиенты для опары

  • теплое молоко – 200 мл;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • дрожжи быстрые – 7 г;
  • мука – 3 ст. л.

Для теста

  • яйцо – 1 шт.;
  • соль щепотка;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • мука – 370 г;
  • ванилин – по вкусу.

Для штрейзеля

  • мука – 60 г;
  • сахар – 60 г;
  • сливочное масло (комнатной температуры) – 35 г.

Способ приготовления

  1. Немного нагреть молоко. Всыпать в молоко сахар и дрожжи, перемешать. Добавить муку, перемешать, накрыть пленкой и убрать в теплое место.
  2. Пока подходит опара, взбить яйцо с солью, добавить сахар, ванилин и масло, хорошо перемешать.
  3. Когда на опаре появилась "шапочка", соединить ее с тестом. Добавить муку за три-четыре подхода.
  4. Когда тесто не будет прилипать к рукам, накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на один час. Разделить тесто на равные части. Сформировать шарики. Выложить на пекарскую бумагу, смазанную растительным маслом, и оставить на 15 минут.
  5. Для штрейзеля соединить все ингредиенты, растереть в крошку.
  6. Взбить желток с молоком, смазать булочки и присыпать штрейзелем.
  7. Выпекать 25-30 минут при 180-200 градусах до румяной корочки. Если верх начнет румяниться, накрыть фольгой и печь до готовности. Готовые булочки смазать сливочном маслом.

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Рогалики

Рогалики с кунжутом
Рогалики с кунжутом / Фото: instagram.com/vkusno_vlog/

Ингредиенты

  • теплая вода – 1 ст.;
  • сахар -1,5 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • сухие дрожжи – 1 ст. л.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • мука – сколько возьмет;
  • сливочное масло для смазывания – 50-70 г.

Способ приготовления

  1. В теплую воду ввести сахар, дрожжи, немного муки, дать постоять 20 минут.
  2. Добавить соль, муку, замесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накрыть, оставить на один час в теплом месте.
  3. Разделить тесто на шесть-восемь кусочков, скатать в шарики, накрыть.
  4. Кусочек теста, раскатать в треугольник, толщиной 5-8 мм, всю поверхность смазать сливочным маслом, скрутить в рогалик. Рогаликам дать подняться 25-30 минут. Присыпать кунжутом.
  5. Выпекать при 180 градусах до готовности.

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Булочки сдобные

Сдобные булочки
Сдобные булочки / Фото: instagram.com/solnechnaya_o/

Ингредиенты

  • молоко – 250 мл;
  • дрожжи свежие – 20 г;
  • яичные желтки – 4 шт. (или 2 яйца);
  • сахар – 100 г;
  • ваниль – 1 щепотка;
  • сливочное масло – 100 г;
  • соль – 1 щепотка;
  • мука – 500 г.

Для смазывания булочек

  • молоко – 1-2 ст. л.;
  • желток – 1 шт.;
  • коричневый сахар – по желанию.

Способ приготовления

  1. В теплом молоке развести дрожжи, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки. Размешать и оставить в теплом месте на 15 минут, чтобы разбудить дрожжи.
  2. В миску с опарой добавить оставшийся сахар, соль, ваниль, растопленное теплое сливочное масло. Вмесить в массу желтки и просеять муку.
  3. Замесить тесто в течение 10 минут, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
  4. Тесто выложить на рабочую поверхность, обмять его и разделить на 16 частей. Каждую часть скатать в колобок и уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, на небольшом расстоянии друг от друга. Оставить на 30 минут.
  5. Силиконовой кисточкой смазать булочки смесью молока с желтком, присыпать по желанию коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до румяного цвета. Дать остыть булочкам на решетке.⠀

Из видео узнаете еще один рецепт вкусной выпечки – пирожков самос с овощами.

Здесь собраны 10 рецептов пирогов с грибами для семейного обеда.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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