Как яйца сделать розовыми? Замаринуйте их в свекольном соусе
И тогда ваши привычные блюда заиграют более яркими красками
Ну вот представьте: вы зовете гостей, которые с нетерпением ждут ваших угощений, но они даже не догадываются, что одно из блюд, например, известный во всем мире салат "Кобб" будут украшать розовые яйца. Конечно, достичь такого оттенка мы предлагаем с помощью натуральных красителей. То есть свеклы. В общем, добавляем в меню яркие краски.
Сначала нужно приготовить маринад. Возьмите:
- Свеклу – 300 г
- Лук – 200 г
- Бальзамический уксус – 250 мл (можно обычный)
- Сахарозаменитель – 5 г
- Соль – 1 ст. л.
- Гвоздику – 6 шт.
- Корицу – 1/2 ч. л.
Как приготовить маринад
- Свеклу нарезать крупными кубиками и отварить 30 минут в 1,5 л воды.
- Достать свеклу, в отвар добавить сахарозаменитель, соль, уксус, гвоздику, корицу.
- Перемешать, чтобы соль и сахарозаменитель растворились.
Как замариновать яйца:
Для этого вам понадобится удобный контейнер, который бы вместил 5-10 яиц. Объем должен быть таким, чтобы яйца свободно "плавали" в маринаде.
Сложите туда яйца, добавьте нарезанный полукольцами лук и залейте маринадом. Яйца должны замариноваться в течение 6-8 часов.
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