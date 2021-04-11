Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"
"Шоколадного Гордона" многие берут из любопытства
В продаже одной из украинских сетей магазинов появились обещанные известным журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном конфеты птичье молоко "Гордон в шоколаде". Журналист "Сегодня" приобрел упаковку сладостей и попробовал "шоколадного Гордона" на вкус.
На полке с конфетами новинки не было. Как объяснила продавец, на Гордона не был напечатан ценник, однако нам вынесли последнюю пачку со склада.
В выпущенной 8 апреля упаковке – восемь конфет, общей массой нетто 170 граммов.
На вкус "шоколадный Гордон" – очень сладкий. Начинка классическая, покрыта тонким слоем шоколада. На коробке написано о "вкусе с детства".
Напомним, Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в сотрудничестве с Винницкой фабрикой придумал собственные конфеты, и скоро под его именем должно появиться птичье молоко "Гордон в шоколаде".
Известный журналист часто становится сам героем броских заголовков и генерирует инфоповоды. Недавно журналист уже шутил, что на конфетах не собирается останавливаться и выпустит мороженое под своим брендом – "Гордон на палочке". Обязательно попробуем!
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