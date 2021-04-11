Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

"Шоколадного Гордона" многие берут из любопытства

В продаже одной из украинских сетей магазинов появились обещанные известным журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном конфеты птичье молоко "Гордон в шоколаде". Журналист "Сегодня" приобрел упаковку сладостей и попробовал "шоколадного Гордона" на вкус.

Фото: Сегодня

На полке с конфетами новинки не было. Как объяснила продавец, на Гордона не был напечатан ценник, однако нам вынесли последнюю пачку со склада.

Фото: Сегодня

"Люди берут "шоколадного Гордона" по приколу и из любопытства. Говорят, покупают, чтобы удивить друзей. Очень дорогие конфеты – 200 гривен за упаковку", – рассказала сайту "Сегодня" продавец.

Фото: Сегодня

В выпущенной 8 апреля упаковке – восемь конфет, общей массой нетто 170 граммов.

Фото: Сегодня

На вкус "шоколадный Гордон" – очень сладкий. Начинка классическая, покрыта тонким слоем шоколада. На коробке написано о "вкусе с детства".

Фото: Сегодня

Напомним, Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в сотрудничестве с Винницкой фабрикой придумал собственные конфеты, и скоро под его именем должно появиться птичье молоко "Гордон в шоколаде".

Известный журналист часто становится сам героем броских заголовков и генерирует инфоповоды. Недавно журналист уже шутил, что на конфетах не собирается останавливаться и выпустит мороженое под своим брендом – "Гордон на палочке". Обязательно попробуем!

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