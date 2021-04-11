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Смак, колір, ціна. Все, що ви хотіли знати про "Гордона в шоколаді"

Сьогодні, 17:04

"Шоколадного Гордона" беруть більше по приколу і з цікавості

У продажу однієї з українських мереж магазинів з'явилися обіцяні відомим журналістом і телеведучим Дмитром Гордоном цукерки пташине молоко "Гордон в шоколаді". Журналіст "Сьогодні" придбав упаковку солодощів і спробував "шоколадного Гордона" на смак.

Фото: Сьогодні

На полиці з цукерками новинки не було. Як пояснила продавець, на Гордона не було надруковано цінник, проте нам винесли останню пачку зі складу.

Фото: Сьогодні

"Люди беруть "шоколадного Гордона" більше по приколу і з цікавості. Кажуть, купують, щоб здивувати друзів. Дуже дорогі цукерки – 200 гривень за упаковку", – розповіла сайту "Сьогодні" продавчиня.

Фото: Сьогодні

У випущеній 8 квітня упаковці – всього вісім цукерок, загальною масою нетто 170 грамів, що дуже дорого, як для такого продукту.

Фото: Сьогодні

На смак "шоколадний Гордон" дуже солодкий. Точніше, сама начинка, адже у шоколаду дуже тонкий шар. На коробці написано про "смак з дитинства", але, на жаль, цим цукеркам ще дуже далеко до якості цукерок, які виробляли в ті часи, коли і трава була зеленішою, і небо блакитнішим.

Фото: Сьогодні

Нагадаємо, Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що в співробітництві з Вінницькою фабрикою придумав власні цукерки, і скоро під його ім'ям має з'явитися пташине молоко "Гордон в шоколаді". Тоді багато хто вирішив, що це першоквітневий жарт, оскільки ефір був ввечері напередодні 1 квітня.

А тим часом Дід Панч розкриває закулісні проблеми столиці. З якими проблемами зіткнулися жителі Києва під час локдауну? Як довго він триватиме? І як на цю ситуацію реагують українці – пенсіонер-влогер опитав не тільки молодь.

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жуналіст шоколад цукерки солодощі дмитро гордон
Джерело: Сьогодні
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