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Що купувати на ринку в березні

Сьогодні, 17:14

Особливо корисні в березні – мікрогрінит та мойва

Березень – місяць щедрий на корисні сезонні овочі та фрукти. Цього періоду з'являється перша зелень – шпинат і щавель. Також варто звернути увагу на мойву, вона не дорога, але дуже корисна риба в період авітамінозу. Якщо збираєтеся на ринок по продукти, то варто знати, що купити насамперед. Коли, крім фруктів і овочів треба ще й вибрати подарунок, то в нашому календарі березневих свят знайдете небанальні для цього ідеї. Отже, що ж потрібно купити, а потім і їсти в березні? Дієтологиня Альона Чернікова все пояснила.

Фото: Альона Чернікова, дієтологиня

Що найкорисніше в березні?

"Максимальну користь у березні можуть принести продукти: всі види капусти, всі коренеплоди, всі види цибулі, Хрін, цикорій, часник. З фруктів: авокадо, ананас, усі цитрусові, банан, гранат, ківі, яблука. Зелень: цибуля, м'ята, петрушка, черемша. Але основну увагу потрібно приділити деяким з них, про що розповім нижче", – каже Альона Чернікова.


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Щавель

У свіжому листі щавлю міститься значна кількість вітамінів: А, Е, К, групи В, аскорбінової кислоти, дубильних речовин, калію, кальцію, заліза, магнію, і, звичайно, щавлевої кислоти. Але попри користь, не можна вживати щавель при нирковокам'яних захворюваннях.

Шпинат

Шпинат – низькокалорійний продукт, він просто необхідний тим, хто стежить за своїм здоров'ям. Крім того, в шпинаті міститься багато білка і корисної клітковини. Містить вітаміни С, Е, РР, провітамін А, вітаміни групи В, вітамін H) і мікроелементи (кальцій, фосфор, калій, магній, залізо, селен та ін.).

Морська капуста

Фото: Pixabay

Це один з найдієвіших засобів для нормалізації роботи кишечника. У порівнянні зі звичайною капустою, у морській вдвічі більше фосфору, в 11 разів – магнію, в 16 – заліза, в 40 разів – натрію.

Ревінь

У складі цього овоча важливі для системи кровообігу сполуки калію, кальцію і магнію. Ревінь позитивно впливає на роботу наших органів травлення.

Пекінська капуста

Фото: instagram.com/domikvderevne67/

Усі корисні поживні речовини накопичуються в нижній світлій частині капусти . Але це один з небагатьох продуктів, який містить лимонну кислоту, що дозволяє зберегти довго соковитість. Клітковина здатна нормалізувати роботу кишечника, а мінеральні речовини виводять рідину з організму. Також корисна при високому поганому холестерині та анемії.

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Мікрогріни

Сучасні дослідження показують, що мікрогріни містили від 4 до 40 разів більше поживних речовин, ніж зрілі овочі в такій же кількості. Щоб виростити мікрогрінм не потрібні великі грядки або теплиці. Вам потрібен залите світлом підвіконня або полиця, трохи ґрунту, вода і насіння – от і все необхідне.

Найпопулярніші види Мікрогрін:

  • рукола
  • цибуля
  • капуста
  • буряк
  • коріандр
  • м'ята
  • Крес-салат
  • броколі
  • петрушка
  • кріп
  • морква
  • селера
  • базилік

Мойва

До складу цієї риби входять найважливіші амінокислоти – цистеїн, треонін, метіонін і лізин. Ще вона містить йод, фтор, калій, натрій, фосфор, бром і селен. А селену, яка є прекрасним антидепресантом, у мойві міститься вдесятеров більше в порівнянні з м'ясом.

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