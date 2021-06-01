1 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День защиты детей, Всемирный день родителей, первый день лета – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 1 июня

1 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 июня? День защиты детей, Всемирный день родителей, Первый день лета. Память святого Патрикия – в православном календаре. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июня.

Международный день защиты детей (International Children's Day) был основан в 1949 году во Франции с целью привлечь внимание людей к проблемам детей, их здоровью, жизни и обеспечению счастливого детства.

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) – провозглашен ООН в 2012 году и непосредственно связан с Днем детей, поскольку пропагандирует ценности нормальной и здоровой семьи.

Всемирный день молока (World Milk Day) – проводится под эгидой ООН с 2001 года с целью популяризации молочных продуктов среди людей.

Какой сегодня праздник

1 июня в православной церкви чтится память священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена, Мученика Калуфа Египтянина, преподобного Иоанна, епископа Готского.

В народе 1 июня почитался Иван Долгий. В этот день крестьяне произносили заговоры, чтобы защитить посевы от непогоды, вредителей и дурного глаза.

Приметы на 1 июня

идет дождь на Ивана Долгого – весь июнь будет сухим;

дожди на Ивана также предвещают хороший урожай хлеба;

туман и роса на Ивана – в лесу уродятся грибы.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 июня

1831 – английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1838 – выкуплен из крепостной неволи украинский поэт и художник Тарас Шевченко.

1862 – на территории Америки запрещено рабство.

1938 – в Америке вышел первый журнал комиксов Action Comics с приключениями Супермена.

1980 – начал работу новостной телеканал CNN.

Кто родился 1 июня

1693 – Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.

1902 – Зоя Гайдай, украинская певица.

1926 – Мэрилин Монро, американская киноактриса, певица, модель.

1959 – Надежда Кадышева, советская певица.

1973 – Хайди Клум, немецкая супермодель и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться