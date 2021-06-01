Всесвітній день батьків: добрі вітання та вірші зі святом

Як привітати батьків із радісним святом всіх тат і мам

З Днем батьків: привітання і картинки

Сьогодні, 1 червня, настало свято, та не одне, а відразу три! По-перше, перший день довгоочікуваного літа. По-друге, Міжнародний День захисту дітей. І по-третє – Всесвітній день батьків.

Як привітати рідних і близьких людей з таким добрим і домашнім сімейним святом? Звичайно ж, душевними словами, теплими усмішками, гарячими обіймами і відмінним настроєм! Life Сьогодні підготували для вас красиві, ніжні, милі та прикольні вітання з Всесвітнім днем батьків у віршах, прозі, картинках та смс.

Радісні привітання на День батьків

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Нет ничего важнее в жизни

Родителей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Родителей вы уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

З Днем батьків: картинки та побажання Фото: Pexels

Щиросердні вітання татові і мамі на день батьків

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Когда есть за спиною два крыла,

Лететь по жизни можешь ты спокойно,

За океан душевного тепла

Родители всех благ земных достойны.



Когда сгустятся тучи, тьма вокруг,

И хочется заплакать от бессилья,

Тебе протянет руку кто-то вдруг,

Это они, любимые, родные.



Никто тебя не будет так любить,

Ночей не спать, волнуясь и скучая,

Родителям всем долго-долго жить

И быть здоровыми на веки пожелаю!

Прикольні картинки в День батьків Фото: Pexels

Найкращі привітання у Всесвітній день батьків друзям

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С родительским прекрасным днем!

Улыбок вам и солнца.

Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.



Пускай не будет ссор, невзгод.

Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет круглый год

И каждое мгновение.



Пускай кружится голова

От сказочной удачи.

В семье у вас любовь жива,

А это много значит.

З Всесвітнім днем батьків: побажання у прозі

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Вітаю із Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи і уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!

З Всесвітнім днем батьків: щиросердні вітання у віршах

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С родительским чудесным днем

Поздравим всех людей на свете,

Как хорошо, когда в семье

Здоровы взрослые и дети,

Родителям желаем всем

Удачи, счастья, процветанья,

Любовь людей пускай сплотит,

А в семьях будет пониманье!

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Красиві привітання з Днем батьків власними словами

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Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцним захистом від негараздів, розрадою в неприємностях і оплотом в радості. Любові, краси, достатку і тепла!

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