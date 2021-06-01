Всесвітній день батьків: добрі вітання та вірші зі святом
Як привітати батьків із радісним святом всіх тат і мам
Сьогодні, 1 червня, настало свято, та не одне, а відразу три! По-перше, перший день довгоочікуваного літа. По-друге, Міжнародний День захисту дітей. І по-третє – Всесвітній день батьків.
Як привітати рідних і близьких людей з таким добрим і домашнім сімейним святом? Звичайно ж, душевними словами, теплими усмішками, гарячими обіймами і відмінним настроєм! Life Сьогодні підготували для вас красиві, ніжні, милі та прикольні вітання з Всесвітнім днем батьків у віршах, прозі, картинках та смс.
Радісні привітання на День батьків
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Нет ничего важнее в жизни
Родителей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Родителей вы уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
Щиросердні вітання татові і мамі на день батьків
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Когда есть за спиною два крыла,
Лететь по жизни можешь ты спокойно,
За океан душевного тепла
Родители всех благ земных достойны.
Когда сгустятся тучи, тьма вокруг,
И хочется заплакать от бессилья,
Тебе протянет руку кто-то вдруг,
Это они, любимые, родные.
Никто тебя не будет так любить,
Ночей не спать, волнуясь и скучая,
Родителям всем долго-долго жить
И быть здоровыми на веки пожелаю!
Найкращі привітання у Всесвітній день батьків друзям
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С родительским прекрасным днем!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.
Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.
Пускай кружится голова
От сказочной удачи.
В семье у вас любовь жива,
А это много значит.
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З Всесвітнім днем батьків: побажання у прозі
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Вітаю із Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи і уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!
З Всесвітнім днем батьків: щиросердні вітання у віршах
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С родительским чудесным днем
Поздравим всех людей на свете,
Как хорошо, когда в семье
Здоровы взрослые и дети,
Родителям желаем всем
Удачи, счастья, процветанья,
Любовь людей пускай сплотит,
А в семьях будет пониманье!
Красиві привітання з Днем батьків власними словами
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Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцним захистом від негараздів, розрадою в неприємностях і оплотом в радості. Любові, краси, достатку і тепла!
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