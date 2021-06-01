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С первым днем лета: лучшие поздравления, смс и стихи

Сегодня, 05:30

Поздравляем с первым днем лета: адресуйте родным и друзьям красивые пожелания, картинки и стихи 1 июня

С первым днем лета: открытки, поздравления, стихи
С первым днем лета: открытки, поздравления, стихи

С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, отличного настроения и неиссякаемой энергии!

Life Сегодня подготовили для вас яркие, красочные, милые, прикольные и добрые поздравления, стихи, открытки и картинки в первый день лета, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным людям.

С первым днем лета
С первым днем лета
Фото: bonnycards

Красивые пожелания в первый день лета-2021 в стихах

***

Распахнуло лето
Нам свои объятия,
С первым летним днем
Вас буду поздравлять я.

Буду поздравлять
С летними ночами,
С утренними зорьками,
Хмельными вечерами.

Здравствуй! Скажем дружно
Мы сегодня лету
И оно нас радостно
Ярким солнцем встретит.

С первым днем лета
С первым днем лета
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с первым днем лета в прозе

***

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не покидало нас и наших близких. Чтобы легкость и отличное настроение стало поводом ко многим интересным событиям и радости!

С первым днем лета
С первым днем лета
Фото: bonnycards

С первым днем лета: радостные стихи и пожелания

***

Наконец-то, снова лето,
Первый день встречаем мы,
В эту пору беззаветно
И безумно влюблены.

Лета яркого желаю,
Моря, солнца, теплоты,
Лето – маленькая сказка,
Всплеск эмоций, доброты.

С первым днем лета
С первым днем лета
Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в первый день лета своими словами

***

С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидает вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!

С первым днем лета
С первым днем лета
Фото: bonnycards

Поздравления с первым летним днем в стихах

***

Вот пришло начало лета,
Нам открылось много света,
Фруктов, зелени, цветов,
В каждом дне сквозит любовь.
Позаботилась природа,
Чтобы мы в теченье года
Ждали лета – отдохнуть,
Бриз морской в себя вдохнуть,
Наслаждаясь, веселясь.
Лето — праздник для всех нас!

С первым днем лета
С первым днем лета
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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