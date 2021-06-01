С первым днем лета: лучшие поздравления, смс и стихи
Поздравляем с первым днем лета: адресуйте родным и друзьям красивые пожелания, картинки и стихи 1 июня
С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, отличного настроения и неиссякаемой энергии!
Life Сегодня подготовили для вас яркие, красочные, милые, прикольные и добрые поздравления, стихи, открытки и картинки в первый день лета, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным людям.
Красивые пожелания в первый день лета-2021 в стихах
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Распахнуло лето
Нам свои объятия,
С первым летним днем
Вас буду поздравлять я.
Буду поздравлять
С летними ночами,
С утренними зорьками,
Хмельными вечерами.
Здравствуй! Скажем дружно
Мы сегодня лету
И оно нас радостно
Ярким солнцем встретит.
Прикольные поздравления с первым днем лета в прозе
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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не покидало нас и наших близких. Чтобы легкость и отличное настроение стало поводом ко многим интересным событиям и радости!
С первым днем лета: радостные стихи и пожелания
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Наконец-то, снова лето,
Первый день встречаем мы,
В эту пору беззаветно
И безумно влюблены.
Лета яркого желаю,
Моря, солнца, теплоты,
Лето – маленькая сказка,
Всплеск эмоций, доброты.
Лучшие пожелания в первый день лета своими словами
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С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидает вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!
Поздравления с первым летним днем в стихах
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Вот пришло начало лета,
Нам открылось много света,
Фруктов, зелени, цветов,
В каждом дне сквозит любовь.
Позаботилась природа,
Чтобы мы в теченье года
Ждали лета – отдохнуть,
Бриз морской в себя вдохнуть,
Наслаждаясь, веселясь.
Лето — праздник для всех нас!
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