С первым днем лета: лучшие поздравления, смс и стихи

Поздравляем с первым днем лета: адресуйте родным и друзьям красивые пожелания, картинки и стихи 1 июня

С первым днем лета: открытки, поздравления, стихи

С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, отличного настроения и неиссякаемой энергии!

Life Сегодня подготовили для вас яркие, красочные, милые, прикольные и добрые поздравления, стихи, открытки и картинки в первый день лета, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным людям.

С первым днем лета Фото: bonnycards

Красивые пожелания в первый день лета-2021 в стихах

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Распахнуло лето

Нам свои объятия,

С первым летним днем

Вас буду поздравлять я.



Буду поздравлять

С летними ночами,

С утренними зорьками,

Хмельными вечерами.



Здравствуй! Скажем дружно

Мы сегодня лету

И оно нас радостно

Ярким солнцем встретит.

С первым днем лета Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с первым днем лета в прозе

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не покидало нас и наших близких. Чтобы легкость и отличное настроение стало поводом ко многим интересным событиям и радости!

С первым днем лета Фото: bonnycards

С первым днем лета: радостные стихи и пожелания

***

Наконец-то, снова лето,

Первый день встречаем мы,

В эту пору беззаветно

И безумно влюблены.



Лета яркого желаю,

Моря, солнца, теплоты,

Лето – маленькая сказка,

Всплеск эмоций, доброты.

С первым днем лета Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в первый день лета своими словами

***

С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидает вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!

С первым днем лета Фото: bonnycards

Поздравления с первым летним днем в стихах

***

Вот пришло начало лета,

Нам открылось много света,

Фруктов, зелени, цветов,

В каждом дне сквозит любовь.

Позаботилась природа,

Чтобы мы в теченье года

Ждали лета – отдохнуть,

Бриз морской в себя вдохнуть,

Наслаждаясь, веселясь.

Лето — праздник для всех нас!

С первым днем лета Фото: bonnycards

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