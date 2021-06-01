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Поздравления с Днем защиты детей: прикольные стихи и картинки

Сегодня, 06:20

Дарите детям и родителям веселые поздравления с Международным днем защиты детей

День защиты детей: прикольные поздравления, картинки, фото, стихи
День защиты детей: прикольные поздравления, картинки, фото, стихи
Фото: Pexels

Самые прикольные, позитивные, веселые и смешные поздравления с Днем защиты детей обязательно поднимут настроение и детям, и взрослым. Сегодня, 1 июня, не только первый день лета, но еще и радостный семейный праздник, который отмечается во всем мире – Международный день защиты детей.

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Веселые поздравления с Днем защиты детей в стихах

***

С Днем защиты всех, детишки,
Поздравляю от души,
Чаще открывайте книжки,
Ешьте кашу, малыши.

Маму слушайте всегда вы,
Папе нервы берегите,
И бабулю до инфаркта
Никогда не доводите.

Пусть волшебным будет детство,
Все сбываются желанья,
Радости вам и веселья,
Мира, счастья, пониманья.

Поздравления с Днем защиты детей: прикольные картинки и стихи
Поздравления с Днем защиты детей: прикольные картинки и стихи
Фото: Pexels

С Днем детей: короткие прикольные стихи о детях

***

Счастье – это мягкие теплые ладошки,
за диваном фантики, на диване крошки...
Что такое счастье? Проще нет ответа:
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

С Днем защиты детей: позитивные открытки и поздравления
С Днем защиты детей: позитивные открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления в День защиты детей своими словами

***

В детский праздник желаю веселых улыбок, звонких песен, порхающих бабочек, яркого солнышка, проливного дождика, теплых луж и смываемой грязи!

С Днем защиты детей: картинки и приколы
С Днем защиты детей: картинки и приколы
Фото: bonnycards

Смешные стихи о детях в День защиты детей

***

Каждый маленький ребенок
Вылезает из пеленок,
И теряется повсюду,
И находится везде!

Он всегда куда-то мчится,
Он ужасно огорчится,
Если что-нибудь на свете
Вдруг случится без него!

Веселые поздравления с Днем защиты детей: фото и приколы
Веселые поздравления с Днем защиты детей: фото и приколы
Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Днем детей: что такое ребенок

***

Ребенок – это вечный двигатель, а еще дрыгатель, прыгатель, скакатель, крутитель, вертетель, кусатель, плакатель, обниматель и целователь…

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Забавные поздравления с Днем детей: что может ребенок

***

Ребенок может научить взрослого трем вещам: настаивать на своем, находить себе интересное занятие и радоваться без причины.

Позитивные поздравления с Днем детей в прозе

***

На старт, внимание, лето! Поздравляю с Днем защиты детей и желаю неугомонного веселья, причем не только сегодня, а в каждый летний день! И пусть к хорошему настроению всегда прилагается верный друг, вкусная мороженка и солнечная погода!

С Днем защиты детей: веселые стихи и картинки
С Днем защиты детей: веселые стихи и картинки
Фото: bonnycards

День защиты детей: веселый статус для мамы

***

Декрет – это такая работа, когда самого главного начальника носят на руках.

День защиты детей: смешные поздравления родителям в стихах

***

С детским днем вас поздравляю,
С Днем защиты славных чад,
Сил и мужества желаю,
Выдержки для их засад.

Защищаться вам желаю
Только юмором и смехом,
И тогда ответят дети
На улыбку вашу эхом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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