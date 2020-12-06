Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Поздравьте воинов с Днем Вооруженных сил Украины и адресуйте им красивые пожелания

Отправляйте военнослужащим самые лучшие, красивые, добрые и позитивные поздравления в День Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. Обязательно поздравьте с этим праздником всех, кто к нему причастен, и пожелайте им мужества и отваги.

С Днем Вооруженных сил Украины Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах.

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

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Твое призванье защищать,

Границу Родины твоей,

Страну ты должен охранять,

С задачей справишься своей.



Ведь воспитал тебя отец

На зависть всем твоим врагам,

Ты мужественный, ты храбрец,

Ты за друзей всегда стоял!



Так пусть же Бог тебя хранит

И в День защитника страны

Тебя хочу благодарить,

И пожелать, чтоб долго жил.

С Днем Вооруженных сил Украины 2020: картинки и поздравления Фото: Depositphotos

День Вооруженных сил Украины: поздравления в прозе

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В День Вооруженных сил Украины 2020 поздравляем всех военнослужащих нашей державы. Ведь вы – наши защитники, надежный оплот и крепкая опора Украины. Уют наших домов и спокойствие близких – в ваших сильных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!

День Вооруженных сил Украины: поздравления в смс

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

Искренние пожелания и картинки в День Вооруженных сил Украины Фото: Depositphotos

Короткие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

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День Вооруженных сил

Нынче отмечаем.

Тех, кто службе отдал жизнь,

Всех мы поздравляем.



Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

Искренние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины своими словами

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Я горжусь тем, что в украинской армии есть такие люди, как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям в любых обстоятельствах, не терять мужество и отвагу, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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