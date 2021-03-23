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Как убрать ржавчину: железно надежный способ

Сегодня, 11:57

Простой народный лайфхак поможет без труда почистить ржавчину

При постоянном контакте с водой и воздухом даже такой крепкий материал как металл со временем поддается коррозии, покрывается коричневыми пятнами, теряет внешний вид, прочность и даже может прийти в негодность. Как избавиться от ржавчины простым и надежным способом, читайте в нашей статье.

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Чем убрать ржавчину: лайфхак

Один из проверенных народных методов, как убрать ржавчину с металлических поверхностей, деталей, а также эмали и керамики – Coca-Cola. В состав этого популярного газированного напитка входит ортофосфорная кислота. Именно это вещество способно растворить ржавчину.

Как почистить ржавчину
Как почистить ржавчину
Фото: Depositphotos

Залейте напитком поржавевшее место или же поместите в емкость с Кока-Колой покрытую коррозией деталь. Оставьте 12-24 часа – чем дольше, тем надежнее. При необходимости повторите процедуру с более свежим напитком.

Такой способ поможет избавиться даже от стойкой ржавчины, к примеру, на металлических поверхностях, инструментах а также в ванной, мойке, унитазе. Смойте Кока-Колу и пройдитесь мочалкой или щеткой, чтобы убрать загрязнение. После обработки ржавчина исчезнет надолго.

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