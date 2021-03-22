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Как чистить кожаный диван: доступные лайфхаки

Сегодня, 18:20

Как придать кожаной мебели свежий и презентабельный вид: полезные советы

Кожаный диван смотрится презентабельно и стильно. Но для этого его следует поддерживать в нормальном состоянии, регулярно освежать, чистить от пятен и грязи. Как в домашних условиях без проблем почистить диван с кожаным покрытием, читайте наши лайфхаки и маленькие хитрости.

Также не забывайте радовать родных и близких людей и делать им тематические презенты. А когда и какие – смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.

  • Лайфхак 1. Как чистить кожаный диван пылесосом

Как чистить кожаный диван
Как чистить кожаный диван
Фото: Depositphotos

Когда вы используете для чистки пылесос важно выбирать только мягкие щетки и специальные насадки для мебели. Никакой жесткой щетины и острых кромок! Даже самая маленькая царапина на коже в дальнейшем приведет к тому, что в этом месте покрытие будет портиться и разрушаться.

  • Лайфхак 2. Влажная чистка дивана с кожаным покрытием

Как чистить кожаный диван
Как чистить кожаный диван
Фото: Depositphotos

Важно делать влажную уборку регулярно – это позволит удалять загрязнения, не успевшие проникнуть вглубь материала. В теплой воде разведите обычное или жидкое мыло. Также можно использовать шампунь. Смочите в растворе мягкую губку, обязательно ее отожмите, чтобы на диване не было лишней жидкости – кожа этого не любит. Протрите пенной губкой поверхность мебели, не сильно прижимая. Оставьте раствор на 15-20 минут, а затем вытрите вместе с отставшей грязью.

  • Лайфхак 3. Как почистить кожу на диване жиром

Как чистить кожаный диван
Как чистить кожаный диван
Фото: Depositphotos

Вместо мыльного раствора для чистки кожи можно использовать вазелин или детское масло. Эти средства не только размягчают въевшуюся грязь, но и освежают пересохшую и потрескавшуюся кожаную обивку, возвращая ей блеск и красоту. Нанесите вазелин на диван, оставьте на 15-20 минут, а затем протрите все сухой салфеткой полирующими движениями.

  • Лайфхак 4. Как убрать пятна с кожаного покрытия

Как чистить кожаный диван
Как чистить кожаный диван
Фото: Depositphotos

В отличие от удаления на ткани пятен от вина, чистка проблемных участков на кожаных изделиях не требует спешки. Если вы будете тереть свежее пятно, вы только растянете и деформируете кожу, увеличите площадь загрязнения и еще больше вотрете грязь в поры, и тогда их будет сложнее удалить. Наоборот, на стоит нанести средство и немного подождать, чтобы оно впиталось и начало работать. Так след от жира обработайте абсорбирующим веществом – мелом, тальком, крахмалом. Оставьте на несколько минут и аккуратно сметите. При необходимости повторите процедуру. А уже затем протрите мыльным раствором.

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