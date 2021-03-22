Как сушить обувь, чтобы ее не испортить: надежные способы
Как правильно сушить обувь, чтобы она служила долго и выглядела презентабельно
Красиво выглядеть хочется в любую погоду – и в солнышко, и во время дождя. Если вы пофорсили и прогулялись по лужам не в резиновых сапогах, а в любимых модных туфлях, то ваша обувь после такой мокрой встряски потребует дополнительного ухода. Как правильно сушить обувь, чтобы она не потеряла эффектный вид и прослужила вам долго, читайте в нашей статье.
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- Лайфхак 1. Как сушить обувь быстро
Это тот случай, когда придется выбирать: либо быстро, либо качественно. Самый правильный способ просушивания обуви – вдали от обогревательных приборов, открытого огня, в хорошо проветриваемом месте или на солнце. А вот ускоренная сушка промокшей обуви на батарее или возле камина – противопоказана, если вы хотите сохранить презентабельность и качество своих любимых туфель. Так обувь прогревается неравномерно, трескается, расслаивается и деформируется. Совет один: перед прогулкой по лужам обработайте свою обувку водоотталкивающим средством. Или же купите вторую пару на смену.
- Лайфхак 2. Как проще всего высушить мокрую обувь
Удобный способ сушить обувь в домашних условиях при помощи специальных устройств – сушилок в виде петель или колодок, которые просто вставляются внутрь обуви. В этом случае она не деформируется, прогревается равномерно, однако потребует дополнительное время (обычно ночь).
- Лайфхак 3. Как сушить обувь подручными средствами
Если специальных приспособлений под рукой не оказалось, то сушить обувь, по логике вещей, можно всем, что впитывает влагу. Вытащите стельки – их-то как раз можно сушить на батарее. Постарайтесь максимально равномерно распределить вещество/материал по всему объему мокрой обуви, чтобы она не деформировалась. И не забывать периодически менять. Список подручных гигроскопичных средств достаточно велик:
- газеты – самый популярный способ;
- бумажные полотенца/салфетки/туалетная бумага;
- хлопчатобумажная ткань и полотенца;
- детские подгузники/женские прокладки (тоже вариант);
- силикагель;
- соль;
- сухой теплый рис и другие крупы – желательно поместить в тканевой мешочек или носок;
- сухой мох – если вы оказались на природе.
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