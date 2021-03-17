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Как почистить утюг в домашних условиях: проверенные способы

Сегодня, 18:14

Узнайте, как можно избавиться от нагара на подошве утюга

Если утюг во время глажки начал прилипать к вещам или оставлять на них следы, вполне возможно его пора почистить. Не стоит скоблить и царапать подошву щеткой и ножом – так можно испортить гладкую поверхность. Есть несколько простых и доступных способов очистки утюга.

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  • Лайфхак 1. Как почистить утюг солью

Для этого нужно поместить на гладильную доску хлопчатобумажную ткань, которую вам будет не жаль пустить в расход. Насыпьте на нее столовую ложку крупной соли – подойдет поваренная или морская. Разогрейте утюг и несколько раз прогладьте посыпанную солью ткань, не слишком сильно прижимая. Нагар с подошвы прилипнет к соли, а поверхность утюга постепенно станет чистой.

  • Лайфхак 2. Как убрать нагар с утюга уксусом

Возьмите одинаковое количество соли и уксуса, нагрейте до растворения соли, но не кипятите. Остудите до теплого состояния, обмакните салфетку и протрите составом подошву. Затем вытрите подошву утюга смоченной в уксусе тканью. Включите утюг и прогладьте ненужное полотенце, чтобы полностью очистить подошву.

  • Лайфхак 3. Как чистить утюг содой

Для этого возьмите чайную ложку соды, добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Обмакните в эту массу салфетку и протрите гладящую поверхность утюга. А затем чистой салфеткой снимите остатки соды с подошвы.

  • Лайфхак 4. Чистить утюг можно зубной пастой

Еще одно подручное средство для очистки подошвы утюга – это обычная зубная паста, которая есть в каждом доме. Нанесите немного пасты на загрязненные места подошвы и ненадолго оставьте. Затем вытрите пасту салфеткой, включите утюг и прогладьте ненужное полотенце, чтобы убрать остатки пасты.

  • Лайфхак 5. Как восстановить шершавую подошву утюга

Если на подошве утюга вы заметили шероховатости, исправить это можно с помощью парафина. Кусочек парафиновой свечки потрите на мелкой терке и смешайте со щепоткой поваренной соли. Насыпьте эту смесь на бумагу, накройте салфеткой, разогрейте утюг и несколько раз прогладьте. Подошва утюга станет более гладкой.

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