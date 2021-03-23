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Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Сьогодні, 11:57

Простий народний лайфхак допоможе без зусиль почистити іржу

При постійному контакті з водою і повітрям навіть такий міцний матеріал як метал згодом піддається корозії, вкривається коричневими плямами, втрачає зовнішній вигляд, міцність і навіть може стати непридатним для використання. Як позбутися іржі простим і надійним способом, читайте в нашій статті.

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Чим прибрати іржу: лайфхак

Один із перевірених народних методів, як прибрати іржу з металевих поверхонь, деталей, а також емалі і кераміки – Coca-Cola. До складу цього популярного газованого напою входить ортофосфорна кислота. Саме ця речовина здатна розчинити іржу.

Як почистити іржу
Як почистити іржу
Фото: Depositphotos

Залийте напоєм поржавіли місце або ж помістіть в ємність з Кока-Колою вкриту корозією деталь. Залиште 12-24 години – чим довше, тим надійніше. При необхідності повторіть процедуру з більш свіжим напоєм.

Такий спосіб допоможе позбутися навіть стійкої іржі, наприклад, на металевих поверхнях, інструментах а також у ванній, мийці, унітазі. Змийте Кока-Колу і пройдіться мочалкою або щіткою, щоб прибрати забруднення. Після обробки іржа зникне надовго.

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