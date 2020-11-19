19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 19 ноября? Международный мужской день, Международный день философии, Международный день отказа от курения. День памяти святых Павла и Варлаама — в православном календаре. Ледостав — в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 ноября.

19 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный мужской день (International Men's Day) — праздник всех мужчин, организованный при поддержке ООН и ЮНЕСКО в 1999 году с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе, а также привлечь внимание людей к мужским проблемам, гендерной дискриминации и сохранению здоровья мальчиков и мужчин.

— праздник всех мужчин, организованный при поддержке ООН и ЮНЕСКО в 1999 году с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе, а также привлечь внимание людей к мужским проблемам, гендерной дискриминации и сохранению здоровья мальчиков и мужчин. День работников гидрометеорологической службы Украины — этот профессиональный праздник был установлен президентским указом в 2003 году в честь Метеорологической службы, которая была основана в Украине в 1921 году.

— этот профессиональный праздник был установлен президентским указом в 2003 году в честь Метеорологической службы, которая была основана в Украине в 1921 году. День стеклодела Украины — профессиональный праздник был учрежден в 2003 году согласно указу президента и совпадает с днем рождения Михаила Ломоносова — создателя химического производства стекла, фарфора, глазури, разработчика технологии и рецептуры цветных стекол.

— профессиональный праздник был учрежден в 2003 году согласно указу президента и совпадает с днем рождения Михаила Ломоносова — создателя химического производства стекла, фарфора, глазури, разработчика технологии и рецептуры цветных стекол. Международный день философии (World Philosophy Day) был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году и ежегодно отмечается в третий четверг ноября с целью приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году и ежегодно отмечается в третий четверг ноября с целью приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли. Международный день отказа от курения (No Smoking Day) был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году и ежегодно проводится в третий четверг ноября с целью информировать общество о пагубном воздействии сигарет на здоровье, снизить табачную зависимость, вовлечь в борьбу с курением все слои населения.

Какой сегодня праздник

19 ноября в православной церкви почитается день памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преставление преподобного Варлаама Хутынского, преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святителя Германа, архиепископа Казанского, преподобного Варлаама Керетського, мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Ефросинии, Афанасии и Матроны, преподобного Луки Тавроменийского.

В народе 19 ноября отмечался Ледостав и почитались святые Павел и Варлаам. По приметам, в этот период начинались такие морозы, которые могли сковать воду в реках и озерах. Наступало время подледного лова. По тому, как намерзал лед, люди судили о погоде и благополучии на год.

Приметы на 19 ноября

если лед на реке замерз грудами — то и хлеба будут груды;

если лед замерз гладко — то и хлеба будет гладко;

идет снег на Павла — будет снежная зима;

если у лошадей хороший аппетит, то зимой они не будут болеть;

у коровы хороший удой — такой и зимой будет.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1493 — Колумб открыл остров Пуэрто-Рико в Новом Свете.

1921 — создана центральная метеорологическая служба Украины Укрмет.

1965 — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции о нераспространении ядерного оружия.

1969 — американский космический корабль "Аполлон-12" осуществил посадку на Луну.

1997 — начало экспедиции международного экипажа на борту американского космического корабля "Колумбия", в которой принял участие первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Кто родился 19 ноября

1711 — Михаил Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, художник, историк, философ.

1770 — Иван Крузенштерн, мореплаватель, руководитель первого русского кругосветного путешествия.

1839 — Эмиль Шкода, чешский инженер, основатель машиностроительного завода Skoda.

1840 — Александр Ковалевский, украинский и русский биолог, основоположник эмбриологии и физиологии.

1917 — Индира Ганди, индийский политик, экс-премьер-министр Индии.

1938 — Тед Тернер, американский бизнесмен, основатель телеканала CNN.

1942 — Кельвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды.

1961 — Мег Райан, американская актриса, кинопродюсер.

1983 — Дарья Вербова, канадско-украинская модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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