Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 18 ноября? Всемирный день географических информационных систем, День сержанта Вооруженных Сил Украины. Ионов день — в православном и народном календаре. Именины празднуют: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 ноября.

18 ноября: какой сегодня праздник
18 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день географических информационных систем ГИС (Geographic Information Systems Day) учрежден в 1999 году по инициативе американских компаний и организаций с целью распространения современного географического знания о ГИС-технологиях среди непрофессионалов.
  • День сержанта Вооруженных Сил Украины — молодой государственный праздник, установленный в 2019 году с целью чествования преданности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины.
  • День независимости отмечают Латвия и Марокко.

Какой сегодня праздник

18 ноября в православной церкви почитается день памяти мучеников Галактиона и Епистимии, святителя Ионы, архиепископа Новгородского, апостолов от 70-х Патрова, Ерма, Лина, Гая, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.

В народе 18 ноября отмечался День Ионы. В этот день незамужние девушки молились о том, чтобы святой Иона послал им хорошего жениха, помог удачно выйти замуж и жить счастливо. Чтобы быстрее встретить суженого, они рано утром шли во двор и разбрасывали вокруг дома мелкие монетки, веря, что это поможет привлечь женихов. Также к этому времени заканчивали уборку редьки и в день Ионы на стол как раз подавали блюда из нее.

Приметы на 18 ноября

  • если на Иону подать блюда из редьки, следующий год будет урожайным;
  • снег на Иона — вся зима будет снежной;
  • в день Иона не стоит решать серьезные дела.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1868 — по инициативе Д. И. Менделеева основано Русское химическое общество.
  • 1870 — первая официальная линия голубиной почты открыта между Туром и Парижем.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в ноябре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

  • 1918 — победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрельцов Е. Коновальца над отрядами гетмана П. Скоропадского.
  • 1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с Микки Маусом.
  • 2005 — Америка отменила ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вэника для Украины.
  • 2007 — авария на Донецкой шахте им. Засядько: в результате взрыва метана погибла сотня горняков.

Кто родился 18 ноября

  • 1787 — Луи Дагер, французский художник, изобретатель, один из создателей фотографии.
  • 1828 — Джон Даун, английский генетик, открывший синдром Дауна.
  • 1927 — Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, драматург.
  • 1944 — Вольфганг Йооп, немецкий модельер, основатель дома моды JOOP!
  • 1946 — Аманда Лир, французская поп-певица, актриса и модель.
  • 1948 — Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы Scorpions.
  • 1962 — Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica.
  • 1968 — Оуэн Уилсон, американский актер, сценарист и кинопродюсер.
  • 1974 — Хлоя Стивенс Севиньи, американская актриса, модель и модельер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Черная пятница-2020: дата, история и традиции Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Новости партнеров

Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять