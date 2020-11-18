18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 ноября в истории
Какой сегодня праздник, 18 ноября? Всемирный день географических информационных систем, День сержанта Вооруженных Сил Украины. Ионов день — в православном и народном календаре. Именины празднуют: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 ноября.
- Всемирный день географических информационных систем ГИС (Geographic Information Systems Day) учрежден в 1999 году по инициативе американских компаний и организаций с целью распространения современного географического знания о ГИС-технологиях среди непрофессионалов.
- День сержанта Вооруженных Сил Украины — молодой государственный праздник, установленный в 2019 году с целью чествования преданности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины.
- День независимости отмечают Латвия и Марокко.
18 ноября в православной церкви почитается день памяти мучеников Галактиона и Епистимии, святителя Ионы, архиепископа Новгородского, апостолов от 70-х Патрова, Ерма, Лина, Гая, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.
В народе 18 ноября отмечался День Ионы. В этот день незамужние девушки молились о том, чтобы святой Иона послал им хорошего жениха, помог удачно выйти замуж и жить счастливо. Чтобы быстрее встретить суженого, они рано утром шли во двор и разбрасывали вокруг дома мелкие монетки, веря, что это поможет привлечь женихов. Также к этому времени заканчивали уборку редьки и в день Ионы на стол как раз подавали блюда из нее.
Приметы на 18 ноября
- если на Иону подать блюда из редьки, следующий год будет урожайным;
- снег на Иона — вся зима будет снежной;
- в день Иона не стоит решать серьезные дела.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1868 — по инициативе Д. И. Менделеева основано Русское химическое общество.
- 1870 — первая официальная линия голубиной почты открыта между Туром и Парижем.
- 1918 — победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрельцов Е. Коновальца над отрядами гетмана П. Скоропадского.
- 1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с Микки Маусом.
- 2005 — Америка отменила ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вэника для Украины.
- 2007 — авария на Донецкой шахте им. Засядько: в результате взрыва метана погибла сотня горняков.
- 1787 — Луи Дагер, французский художник, изобретатель, один из создателей фотографии.
- 1828 — Джон Даун, английский генетик, открывший синдром Дауна.
- 1927 — Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, драматург.
- 1944 — Вольфганг Йооп, немецкий модельер, основатель дома моды JOOP!
- 1946 — Аманда Лир, французская поп-певица, актриса и модель.
- 1948 — Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы Scorpions.
- 1962 — Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica.
- 1968 — Оуэн Уилсон, американский актер, сценарист и кинопродюсер.
- 1974 — Хлоя Стивенс Севиньи, американская актриса, модель и модельер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
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