НЛО TV празднует восемь огненных лет в эфире!

На YouTube-канал НЛО TV подписано 1,2 миллиона пользователей

15 декабря телеканал НЛО TV отмечает свой день рождения. Восемь огненных лет в эфире НЛО TV радует зрителей классными проектами как собственного производства, так и зарубежными хитами.

"Вряд ли 2020 показался кому-то легким, и мы – не исключение: переносились съемки, срывались планы, болели актеры. Но мы достойно выстояли, выдали всем маски, антисептики и зарядили на позитив.

В этом году в эфир вышло долгожданное продолжение ситкома "Суперкопы", новый сезон сериала "Швидка", наше тревел-шоу "Чекин" исследовало Украину, Серж Куницын провел множество безумных опытов в шоу "Оттак мастак", а Иванна Онуфрийчук и шоу "Без краватки" открыли для зрителей еще больше настоящих мужчин.

НЛО TV празднует восемь огненных лет в эфире Фото: пресс-служба НЛО TV

В 2021 году планируем не останавливаться. Весной выйдет новый сезон ситкома "Громада", а также премьера сериала "Экстрасенс". Если позволит ситуация в мире и в стране, то проведем также кинотеатральные премьеры наших фильмов "Ограбление по-украински" и "Янтарные копы" (который мы сняли при поддержке Госкино). И начнем съемки второй части "Инфоголика", которую все ждут. Благодарен всем, кто любит НЛО TV, и тем, кто полюбит в новом году", – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Также канал активно развивается в диджитал. В 2020 году НЛО TV запустил свой канал в Tik Tok, на YouTube-канал НЛО TV подписано 1,2 миллиона пользователей, а сообщества НЛО TV в Facebook и Instagram выросли на 30%. К старту проекта "Суперкопы" мы запустили в телеграмм-боте квест, в котором приняли участие шесть тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали, что на НЛО TV прошла прем'єра нового сезону шоу "Без краватки".

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