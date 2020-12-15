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15 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 15 декабря? День работников суда Украины, Международный день чая. День пророка Аввакума, икона Божией Матери "Геронтисса" – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 декабря.

15 декабря: какой сегодня праздник
15 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День работников суда Украины – профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 15 декабря с 2000 года.
  • Международный день чая (International Tea Day) был утвержден на Всемирном общественном форуме в 2004 году в честь обнародования Мировой Декларации Прав работников чайной индустрии и отмечается в странах, имеющих статус мировых производителей чая, с целью популяризация этого древнейшего напитка на Земле.
  • День Заменгофа – свой праздник отмечают эсперантисты в честь дня рождения создателя языка эсперанто Людвига Заменгофа.
  • День памяти жертв "Греческой операции" НКВД – траурный день, в который вспоминаются жертвы массовых репрессий и национальных чисток греков 1937-1938 гг.

Какой сегодня праздник

15 декабря в православной церкви чтится память пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Миропии Хиосской, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского, святого Стефана Уроша V, царя Сербского. Проводится празднование иконы Божией Матери "Геронтисса".

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В народе 15 декабря отмечался день Аввакума. Этому святому было принято молиться о крепком сне. Также читали заговоры против бессонницы, отгоняли от дома нечистую силу, проводили ритуалы с детьми, чтобы ночью у них был крепкий и здоровый сон. На Аввакума следили за приметами погоды.

Приметы на 15 декабря

  • сильный снег в день Аввакума – к богатому урожаю трав будущим летом;
  • если снега много, то весной он растает и напитает землю так, что она зазеленеет;
  • сны на Аввакума могут быть вещими и неприятными;
  • в день Аввакума нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не состричь удачу.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1821 – учреждено "Французское географическое общество".
  • 1917 – Украинский Центральный Совет принял закон о создании Генерального суда.

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  • 1965 – состоялся первый групповой полет американских космических кораблей "Джемини-7" и "Джемини-6А" с четырьмя астронавтами.
  • 1970 – советская межпланетная станция "Венера-7" приземлилась на Венере, что стало первым успешным приземлением на другой планете космического аппарата, посланного с Земли.
  • 2000 – остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС, что полностью вывело ЧАЭС из работы.
  • 2018 – в Украине восстановлена автокефальная поместная Православная церковь.

Кто родился 15 декабря

  • 1832 – Александр Эйфель, французский инженер-строитель.
  • 1852 – Антуан Беккерель, французский физик, первооткрыватель радиоактивности.
  • 1859 – Людовик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель языка эсперанто.
  • 1890 – Василий Емец, украинский бандурист-виртуоз.
  • 1907 – Иосиф Шапиро, советский кинорежиссер, сценарист.
  • 1949 – Дон Джонсон, американский актер и певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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