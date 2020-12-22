На ней сняли "Хоббита" и Бондиану: знаменитую студию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за кризиса

Студия оценивается в пять с половиной миллиардов долларов

Одна из старейших и крупнейших голливудских студий Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) может быть продана из-за финансовых трудностей. Именно MGM продюсировала знаменитые фильмы Бондианы, культовая трилогия "Хоббит", "Рокки", "Розовая пантера". И теперь, несмотря на предстоящую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде, которая многократно откладывалась из-за коронавируса, студия выставлена на продажу.

Логотип MGM Фото: Pinterest

По данным The Wall Street Journal, студию активно пытаются продать через инвестиционные банки Morgan Stanley и LionTree LLC.

Студия оценивается в 5,5 миллиарда долларов и в эту стоимость входит вся ее фильмотека.

Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году в результате слияния трех крупных кинокомпаний. В фильмах, которые снимались на киностудии, в свое время играли Грета Гарбо, Фрэнк Синатра, Джуди Гарланд и другие легенды.

В 2010 году MGM уже столкнулась с банкротством, но в отличие от нынешнего кризиса, вызванного пандемией, тогда ей удалось выйти из финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что Шайя Лабаф выбыл из претендентов на "Оскар" после обвинений в домашнем насилии.

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